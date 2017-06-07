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Часть Владивостока останется без света сегодня, 7 июня

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 июня, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса:

100-летия Владивостока пр-кт.23, 29А, 54, 7, 9,

Алябьева ул.5, 7, 9,

Батумская ул.15А,

Восьмая ул.21, 25, 9, 7,

Горийская ул.1,

Добровольского ул.39,

Запорожская ул.90,

Камская ул.22, 33, 4, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 75, 8,

Красного Знамени пр-кт.109, 90, 92, 94, 96,

Лазо ул.6,

Маковского ул.114, 116, 122, 124, 130, 132, 136, 118,

Морская 1-я ул.12,

Невельского ул.2, 4, 4А, 6, 8,

Океанский пр-кт.149, 155, 157, 163, 169,

Очаковская ул.5,

Пушкинская ул.7,

Сафонова ул.10, 12, 3, 7, 8, 9,

Сахалинская ул.53, 55, 57, 59, 61,

Свердлова ул.2, 18А,

Светланская ул.59,

Талалихина ул.10, 12, 3, 5, 6, 8, 9,

Фадеева ул.31, 35, 37, 45,

Фанзавод ул.1,

Харьковская ул.43, 45, 47, 49,

Шепеткова ул.8, 8А,

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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