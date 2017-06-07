Часть Владивостока останется без света сегодня, 7 июня

08:47 Во Владивостоке сегодня ожидается отключение водоснабжения Адреса

08:01 Во владивостокском общегородском субботнике принял участие робот Фото

18:07 В Приморье прошли учения на случай лихорадки Эбола Фото

17:44 Жители Кавалерово стали свидетелями необычного природного явления Видео

Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Конечно, буду, акулы мне не страшны! Не уверен, что в акватории Владивостока водятся опасные акулы Нет, я боюсь

Электронные версии