Часть Владивостока останется без света сегодня, 7 июня

Сегодня, 7 июня, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
100-летия Владивостока пр-кт.23, 29А, 54, 7, 9,
Алябьева ул.5, 7, 9,
Батумская ул.15А,
Восьмая ул.21, 25, 9, 7,
Горийская ул.1,
Добровольского ул.39,
Запорожская ул.90,
Камская ул.22, 33, 4, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 75, 8,
Красного Знамени пр-кт.109, 90, 92, 94, 96,
Лазо ул.6,
Маковского ул.114, 116, 122, 124, 130, 132, 136, 118,
Морская 1-я ул.12,
Невельского ул.2, 4, 4А, 6, 8,
Океанский пр-кт.149, 155, 157, 163, 169,
Очаковская ул.5,
Пушкинская ул.7,
Сафонова ул.10, 12, 3, 7, 8, 9,
Сахалинская ул.53, 55, 57, 59, 61,
Свердлова ул.2, 18А,
Светланская ул.59,
Талалихина ул.10, 12, 3, 5, 6, 8, 9,
Фадеева ул.31, 35, 37, 45,
Фанзавод ул.1,
Харьковская ул.43, 45, 47, 49,
Шепеткова ул.8, 8А,
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.