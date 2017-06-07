Во Владивостоке сегодня дождь и туман

Погоду в Приморье определяют фронтальные разделы

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 июня, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае облачно, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха 11...30 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке облачно, небольшой, вечером умеренный дождь, местами туман . Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха 13...15 °C. Температура воды в Амурском заливе 13°C.



В Уссурийске облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер южный умеренный до сильного . Температура воздуха 17...19 °C.



В Находке облачно, дождь, вечером сильный. Ветер юго-восточный, восточный умеренный до сильного. Температура воздуха 13...15 °C.