В России водительские права и загранпаспорта подорожают в полтора раза

Стоимость пластикового свидетельства о регистрации автомобиля будет дороже бумажного в три раза

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

На рассмотрение депутатов было вынесено предложение, согласно которому госпошлины на водительские права нового поколения вырастут с 2000 до 3000 рублей, на биометрические загранпаспорта – с 3500 до 5000 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Также, согласно данному законопроекту, будут увеличены госпошлины на загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет – с 1500 до 2500 рублей. Стоимость пластикового свидетельства о регистрации автомобиля будет дороже бумажного в три раза и составит 1500 рублей. При этом цены на бумажные образцы тех же документов будут сохранены.

Отметим, что о своих планах резко увеличить пошлины за выдачу ряда документов нового образца МВД сообщало в августе 2016 года. Тогда сообщалось, что увеличение пошлин необходимо для того, чтобы компенсировать бюджету расходы на изготовление документов.

Следует уточнить, что стоимость изготовления загранпаспорта с электронным носителем (чипом) каждый год поднимается на 10%, а фактические затраты бюджета на проведение экзаменов на водительские права, выдачу водительских прав и регистрацию автомобилей в 2017 году возрастут на 1000 рублей.

Напомним, что в прошлом году все виды госпошлин принесли в федеральный бюджет 94,2 млрд рублей, что на 7,4% меньше, чем в 2015 году. Дополнительные поступления в бюджет в случае увеличения ряда пошлин оцениваются в 44 млрд рублей.