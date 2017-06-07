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Специальное спортивное белье может оказаться бесполезным для спортсменов

Возможно, оно попросту не выполняет заявленные задачи
Фото: vplate.ru Фото: vplate.ru
Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Модное у спортсменов компрессионное белье, повышающее выносливость и снижающее травматичность, может оказаться совершенно бесполезным, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

В последние годы и любители спорта, и профессионалы активно используют компрессионное белье. Считается, что, обтягивая интенсивно работающие мускулы и суставы, оно предотвращает избыточное напряжение, вибрации и растяжение, снижая травматичность спортивных занятий. Однако эксперименты, которые спортивный медик из Университета штата Огайо Аджит Чодхари поставил при поддержке компании Nike, готовы опровергнуть это мнение.

Результаты опытов ученый представил на ежегодной встрече Американского колледжа спортивной медицины (ACSM). «Когда мускулы избыточно вибрируют, это заставляет их сокращаться, теряя лишнюю энергию, так что теоретически снижение вибрации снижает усталость, – сказал Аджит Чодхари. – В наших же опытах спортсмены не демонстрировали никакой разницы, в компрессионных трико или без них».

Ученые экспериментировали с 17 бегунами-добровольцами, которые в течение получаса тренировались на беговой дорожке с производительностью в 80% от своего максимального уровня – в компрессионных трико или без них. За ними следили с помощью высокоточной системы захвата движений, параллельно велась регистрация силы толчков и высоты каждого прыжка. «Хотя вибрации существенно снижались, все это никак не сказывалось на их усталости, силе или высоте прыжков», – объясняет Чодхари.

Еще одним преимуществом компрессионной спортивной одежды считается снижение травматичности. По мере накопления усталости спортсмен теряет точность в технике бега, движения его не так уверенны и верны, что ведет к повышенным и более опасным нагрузкам на суставы и связки, часто заканчиваясь травмой. Однако ученые показали, что все дело в мастерстве самого спортсмена. Более опытные бегуны сохраняют правильную технику дольше, и к концу изнурительного бега нагрузка на их суставы остается на более низком уровне, чем у новичков.

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