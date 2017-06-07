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Общество

Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим количеством людей, страдающих от ожирения

Количество диагностированных случаев ожирения выросло
Фото: fantasyclinic.ru Фото: fantasyclinic.ru
Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим количеством людей, страдающих от ожирения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Известия".

По данным Роспотребнадзора, с 2011 по 2015 года заболеваемость ожирения выросла в 2,3 раза. Если в 2011 году в России фиксировалось 123,65 случаев ожирения на 100 тыс человек, то в 2015 году уже было 284,8 случаев на 100 тыс. В Роспотребнадзоре отмечают, что пока не получили точных данных о количестве людей с ожирением в стране по состоянию на конец 2016 года.

В Ненецком АО уровень заболеваемости ожирением составляет 1031,96 на 100 тыс человек, Алтайского края — 975,9 на 100 тыс человек, для Пензенской области показатель составляет 678,08 тыс.

В Роспотребнадзоре заявляют, что в 2015 году диагноз «ожирение» был у 1,31 млн жителей России, а в 2016 году это заболевание диагностировали у 1,39 мл человек. В Минздраве заявляют, что количество диагностированных случаев ожирения выросло из-за улучшения диагностирования недуга.

Главный внештатный диетолог Минздрава, директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян уточнил, что количество случаев ожирение увеличивается не из-за улучшения диагностирования. Он уверен, что в стране действительно растет количество людей с ожирением.

Эксперты напоминают, что ожирение зачастую вызывается несбалансированным питанием. Люди, страдающие от ожирения, злоупотребляют сахаром, а также съедают много хлеба и других мучных изделий. При этом в их рационе недостаточно овощей и молочных продуктов.

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