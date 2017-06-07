Сразу два циклона накроют Приморье 19:22, 06 июня Сразу два циклона накроют Приморье
Жители Кавалерово стали свидетелями необычного природного явления 17:44, 06 июня Жители Кавалерово стали свидетелями необычного природного явления (Видео)
Во Владивостоке разыскивают насильника несовершеннолетней девочки 16:59, 06 июня Во Владивостоке разыскивают насильника несовершеннолетней девочки
Новостная лента
Июнь, 07 среда
06:19
Год без мэра: Приморцы активно поддерживают Игоря Пушкарева
06:04
Перспективы развития острова Русский обсудили на правительственном уровне
05:01
Специальное спортивное белье может оказаться бесполезным для спортсменов
04:36
В России водительские права и загранпаспорта подорожают в полтора раза
03:27
Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим количеством людей, страдающих от ожирения
02:20
Цены на нефть упадут до $40 за баррель в 2018 год - Минфин
01:36
В Москве ограбили магазин Black Star рэпера Тимати
00:40
В школах и детских садах Владивостока продолжаются ремонты
Июнь, 06 вторник
23:06
Два фрукта в день помогут избавиться от депрессии
22:35
Во Владивостоке состоялся кубок Приморского края по уличному баскетболу
21:01
Врачи рассказали об опасности кальяна
20:07
Нетрезвый приморец без прав, отбывающий наказание в колонии-поселении, решил прокатиться на мотоцикле
19:22
Сразу два циклона накроют Приморье
18:34
Год без мэра: Музей «Атрэтаж» открылся при поддержке Игоря Пушкарева
18:07
В Приморье прошли учения на случай лихорадки Эбола Фото
18:00
Спортсмены из Владивостока отправятся на четвертый международный Евроазиатский фестиваль единоборств
17:53
Год без мэра: Депутат Думы Владивостока прокомментировал арест Игоря Пушкарева
17:44
Жители Кавалерово стали свидетелями необычного природного явления Видео
17:36
Более 325 тысяч раз приморцы нарушили ПДД в этом году
17:25
Необычную добычу выбрали грабители из Находки
17:14
Стало известно, какое наказание грозит автомобилистке, выбившей «страйк» из пешеходов во Владивостоке Видео
17:03
У берегов Сахалина ищут пропавших рыбаков
16:59
Во Владивостоке разыскивают насильника несовершеннолетней девочки
16:54
У Приморья самый большой долг по зарплате в России
16:52
Неделя во Владивостоке началась с 46 аварий
16:49
Сбербанк впервые в России запустил мобильное приложение для оформления ипотеки
16:45
Человек, похожий на Алексея Панина, ублажил мужчину Видео
16:41
На «Спецзаводе № 1» во Владивостоке будут установлены новые очистные фильтры
16:31
Год без мэра: «Это какие-то эксперименты над Владивостоком»
16:22
Пылезащитные системы угольных терминалов модернизируют в Находке
16:12
Похищенный у инвалида во Владивостоке скутер найден Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4143 (82) от 07 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
​Игорь Пушкарев: «Я докажу свою невиновность»
Заманчивые перспективы приморских гектаров
Мелодия для объектива со вспышкой
«Японское море» снова в столице Приморья
В Славянку на белом теплоходе
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Политика и экономика

Перспективы развития острова Русский обсудили на правительственном уровне

Концепция развития будет реализовываться в 2017-2027 годах в два этапа
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Реализация утвержденной концепции стала основным вопросом прошедшего сегодня совещания Председателя Правительства России Дмитрия Медведева с вице-премьерами. Концепция развития острова Русский была утверждена соответствующим распоряжением Правительства России. Документ был подготовлен Минвостокразвития России во исполнение перечня поручений Президента России по итогам Восточного экономического форума 2–3 сентября 2016 года.

- Место это уникальное, думаю, все присутствующие там бывали. На острове в настоящий момент создан и работает современный кампус Дальневосточного университета, работает океанариум. Но потенциал его гораздо шире. В рамках концепции остров должен стать одной из ключевых площадок для интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Это всё очень важные цели и основные направления развития Дальнего Востока вообще и Приморья в частности. Всё это нужно делать, при этом, конечно, не забывая об уникальной природе острова. Все, кто там бывал, знают, насколько это уникальное место на Земле. И мы обязаны сделать всё, чтобы помимо его инженерного обустройства, экономического и социального развития на острове сохранялись все природные богатства, которые изначально там были, - сказал Дмитрий Медведев.

По словам вице-премьера – полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, «концепция предусматривает развитие острова Русский прежде всего как образовательного, научного кластера».

«Основным ограничением является то, что концепция предусматривает развитие прежде всего за счёт средств частных инвесторов при минимальном расходовании бюджетных средств – только на создание инфраструктуры. Поэтому мы идём по пути заключения соглашений, профильных для развития острова», – рассказал он.

- Восемь инвесторов подтвердили свое желание реализовать здесь свои проекты на сумму примерно 53 млрд рублей. Среди них – центр ядерной медицины, инженерный центр Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, проектный центр по поставкам электроэнергии в страны АТР, новые гостиничные и туристические комплексы. Для того, чтобы эти проекты стартовали и стартовали успешно, на острове Русский будет создана территория опережающего развития. Соответствующее распоряжение Правительства России подписано - сказал глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Концепция будет реализовываться в 2017–2027 годах в два этапа.

На I этапе (2017–2022 годы) планируется обеспечить необходимые условия для привлечения частных инвестиций (предполагается создание территории опережающего социально-экономического развития, строительство дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры).

Концепцией определено, что бюджетное финансирование на реализацию инвестиционных проектов не может превышать 30% от объёма заявленных частных инвестиций.

В рамках I этапа планируется создать, в частности, центр международного сотрудничества с конгрессно-выставочной, гостиничной и офисной инфраструктурой, центр ядерной медицины, туристско-рекреационный центр объектов природного комплекса острова Русский, многофункциональный семейный центр с аквапарком, туристический комплекс «Владивостокская крепость», инновационно-культурный центр.

На II этапе (2023–2027 годы) предполагается реализация инвестиционных проектов и дальнейшее развитие инфраструктуры острова Русский (развитие инфраструктуры Дальневосточного федерального университета, создание технико-внедренческого парка и т.д.).

Важнейшим направлением развития острова является развитие Дальневосточного федерального университета и создание полноценного университетского города. Подписанным распоряжением предусматривается строительство II очереди ДВФУ, включающей новые учебные корпуса, лаборатории, фундаментальную библиотеку, технико-внедренческий парк, детский технопарк, а также специальные страновые кампусы для студентов из Китая, Японии, Республики Корея и других стран АТР.

Остров Русский станет центром притяжения высокотехнологичных проектов и компаний на Дальний Восток. Концепцией предусмотрено создание морского биотехнопарка, площадки для использования, тестирования и сертификации российских и иностранных высокотехнологичных систем, в том числе робототехники, морской техники, беспилотных систем. Этому будет способствовать и создание Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий.

Для повышения туристической привлекательности острова Русский предусматривается введение системы Tax Free.

В целях поддержки инвесторов, реализующих проекты на острове Русский, Минвостокразвития России на ближайшие 2 года выделено 3,8 млрд. рублей средств федерального бюджета на инфраструктурное развитие его территории.

Мероприятия по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов на острове Русский, будут финансироваться за счёт федерального бюджета в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

comments powered by Disqus
Похожие новости
В России водительские права и загранпаспорта подорожают в полтора раза
04:36, 07 июня 2017 В России водительские права и загранпаспорта подорожают в полтора раза

Стоимость пластикового свидетельства о регистрации автомобиля будет дороже бумажного в три раза

Цены на нефть упадут до $40 за баррель в 2018 год - Минфин
02:20, 07 июня 2017 Цены на нефть упадут до $40 за баррель в 2018 год - Минфин

Минфин РФ также констатирует снижение зависимости курса рубля от цен на нефть

У Приморья самый большой долг по зарплате в России
16:54, 06 июня 2017 У Приморья самый большой долг по зарплате в России

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин

С августа в Приморье начнет действовать упрощенный визовый режим
09:45, 06 июня 2017 С августа в Приморье начнет действовать упрощенный визовый режим

Правительство утвердило правила оформления и въезда

Глава Яковлевского района избран в Приморье
05:28, 06 июня 2017 Глава Яковлевского района избран в Приморье

До избрания новый руководитель муниципалитета занимал должность директора партизанского филиала «Примтеплоэнерго»

15 июня состоится
03:27, 06 июня 2017 15 июня состоится "прямая линия" с Владимиром Путиным

Вопросы будут приниматься с 08:00 4 июня до окончания программы

Пенсии военным пенсионерам в 2017 году с 1 октября: последние новости
02:21, 06 июня 2017 Пенсии военным пенсионерам в 2017 году с 1 октября: последние новости

Экономическая ситуация в стране ухудшилась