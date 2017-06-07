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Политика и экономика

Цены на нефть упадут до $40 за баррель в 2018 год - Минфин

Минфин РФ также констатирует снижение зависимости курса рубля от цен на нефть
Фото: svyaznoy.ru Фото: svyaznoy.ru
Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Минфин РФ прогнозирует, что после завершения действия соглашения стран ОПЕК и вне ОПЕК о сокращении нефтедобычи цена на «черное золото» снизится до $40 за баррель. То есть, это произойдет в первом квартале 2018 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Об этом сообщил замминистра финансов Владимир Колычев. В частности, он отметил, что равновесная цена на нефть ниже, чем текущая.

Колычев также пояснил, что старый прогноз, на котором строились поправки в бюджет 2017 года, основывался на условии, если соглашение продлят до июня, однако сейчас ситуация поменялась, а значит, и прогноз поменялся.

Минфин РФ также констатирует снижение зависимости курса рубля от цен на нефть, сообщил министр. По словам Колычева, к концу года ожидается небольшой отток капитала, не более 1,5% ВВП.

Министр также упомянул, что в прошлом году отток был порядка 1,8% ВВП. Как он отметил, на этот раз интервал от 1% до 1,5% ВВП выглядит самым ожидаемым. Колычев считает, что отток капитала в России будет на нулевом уровне, если интенсивность притока, которая наблюдалась с начала года, сохранятся на этом уровне.

Ранее глава французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне заявил, что он ожидает роста цен на нефть к концу текущего года.

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