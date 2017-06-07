На Дальнем Востоке через АРЧК ДВ трудоустроено уже 5,3 тысячи россиян

Большинство граждан, которые нашли так работу, - жители ДФО

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

На сегодняшний день в рамках дальневосточных ТОР и СП Владивосток созданы 3,5 тысячи новых рабочих мест. За неполных два года при содействии Агентства по развитию человеческого капитала на предприятия Дальнего Востока удалось привлечь более 5 300 квалифицированных специалистов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Около 85% из них – жители ДФО. Привлечение кадров из других российских регионов целесообразно в случае отсутствия на местном рынке специалистов необходимой квалификации, отметила начальник отдела по привлечению персонала АРЧК ДВ Наталья Ларина. В качестве примера она привела подбор сотрудников для новых предприятий Сахалинской области:

- К нам обратился резидент ТОР «Южная» ООО «Грин Агро - Сахалин» с просьбой найти специалиста, обладающего большим опытом работы на крупных животноводческих комплексах. Это сравнительно новая отрасль для экономики региона, поэтому мы расширили охват поиска на другие города, где работают подобные предприятия. Для того чтобы найти управленцев необходимой квалификации, наши сотрудники провели десятки собеседований, из предложенных кандидатур компания сделала свой выбор, - рассказала Ларина.

По словам Аллы Лысиковой из Липецка, принятой на должность начальника отдела выращивания телят и ремонтного молодняка ООО «Грин Агро - Сахалин», решающим фактором для принятия решения о переезде стала возможность развития в крупной компании и дополнительные компенсации со стороны работодателя. Как и для других специалистов, которые переехали на Сахалин из Калуги и Краснодарского края. Сейчас они знакомятся с новейшими технологиями и практиками на предприятии ООО «ХАПК «Грин - Агро» в Приморье, а в начале августа отправятся в Сахалинскую область запускать новый животноводческий комплекс агропромышленного холдинга.

По такому же принципу велся подбор сотрудника на позицию начальника смены электрического цеха Сахалинской ГРЭС. Агентство разместило объявление о вакансии в городах, где функционируют подобные электростанции. Кандидаты проходили многоступенчатый отбор, в итоге на Сахалин со всей семьей переехал житель Московской области Александр Кочергин, которого привлекли в том числе возможности для карьерного роста в связи с запуском к концу этого года Сахалинской ГРЭС-2.

К 2025 году на Дальнем Востоке будут созданы 100 тысяч новых рабочих мест. По словам гендиректора АРЧК ДВ Валентина Тимакова, задача обеспечения новых предприятий квалифицированными кадрами решается системно:

- Мы взаимодействуем с более чем 140 предприятиями Дальнего Востока, предлагая им целый ряд решений, не только по привлечению и подбору кадров, но и исследования рынка труда, помощь с адаптацией переезжающих работников, информирование людей о существующих мерах господдержки, участие в ярмарках вакансий, создание центров по переобучению и многое другое, - отметил он.

Кроме того, по словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, сегодня по поручению правительства РФ на Дальнем Востоке идет работа над особыми, первоочередными мерами по стимулированию рождаемости и миграции граждан России на Дальний Восток:

«Наиболее важные из них - это специальный ипотечный продукт для покупки жилья на первичном рынке недвижимости, со ставкой до 7% годовых. Этот продукт мы планируем запустить уже в этом, 2017 году. Выплаты молодым семьям, направляемые на снижение процентной ставки при рождении первого и второго ребенка, и полное погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка. Расширение перечня направлений использования материнского семейного капитала для жителей Дальнего Востока. Предоставление дополнительных налоговых льгот работающим родителям и многодетным семьям. Меры по переселению большего числа соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе наших старообрядцев. Компенсация стоимости переезда, провоза багажа, временного проживания и подъемные для работников и членов их семей при переезде на Дальний Восток. На приток населения направлен и проект «дальневосточный гектар», - подчеркнул Галушка.