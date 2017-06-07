Во владивостокском общегородском субботнике принял участие робот

Волонтеры собрали более 300 мешков мусора

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

3 июня в рамках общегородского субботника за четыре часа эко-десант «Зеленые команды» убрал косу рядом с Токаревским маяком. В акции приняли участие более 200 человек: ученики экологического класса одной из школ города и сотрудники компании Coca-Cola HBC Россия, которые пришли на субботник со своими семьями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу компании. Волонтеры собрали 310 мешков мусора. В финале специальный робот погрузился в Тихий океан и взял пробы воды на уровень загрязнения.

«Уже 10 лет мы ежегодно убираем туристические места во Владивостоке. 2017 год для нас юбилейный. Каждый раз – новое место. В прошлом году собирали мусор на набережной Моргородка. Радует, что в акции участвует все больше сознательных людей: в этот раз на субботник вышли 200 человек. За четыре часа мы убрали больше тонны мусора: в основном это пластиковые бутылки, бытовой мусор», - рассказала представить компании Coca-Cola HBC Россия Марина Мокина.

В этот раз в субботнике приняли участие особые гости: роботы из Центра развития робототехники Владивостока взяли пробы океанской воды, чтобы проверить уровень ее загрязнения. «Данные модели являются прототипами оборудования, которое в дальнейшем поможет разрабатывать более эффективные программы очистки воды и побережья для сохранения экологии родного города», - поделился директор Центра развития робототехники Сергей Мун

Особое внимание сотрудники компании вместе с волонтерами уделили раздельному сбору мусора и отправили собранный пластик на переработку. Одних только пластиковых бутылок набрали больше 10 мешков. Вопрос рационального обращения с отходами в России набирает все большую актуальность: сегодня почти весь мусор попадает на полигоны, и только 5-7% перерабатывается.

Маяк на каменистой косе Токаревского – одна из старейших и наиболее посещаемых достопримечательностей Владивостока. Сюда обязательно привозят гостей города, чтобы показать «край земли» - место, где начинается Тихий океан.