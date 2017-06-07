В школах и детских садах Владивостока продолжаются ремонты

Ремонты проводятся ежегодно

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

Школы и детские сады Владивостока активно готовят к новому учебному году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На минувшей неделе рабочие установили теневые навесы в детском саду №97, отремонтировали кровли в садах №№130 и 124. Также были проведены ремонтные работы систем водоснабжения, канализации и электроснабжения в школах №12, 48, 62, лицее №3, детсадах №151, 159, 111, 162, 19, 38, 7, 32, 49, 15, 124.

Кроме того, на этот год в ряде учебных учреждений запланированы мероприятия по замене электрики, по огнезащитной обработке чердаков, закупке огнетушителей, промывке и опрессовка систем отопления. Без внимания не останется благоустройство прилегающей к учреждениям образования территории, особое внимание будет уделено ремонту дорог и лестниц рядом со школами и детскими садами, будет обновлена дорожная разметка.

Ремонты проводятся ежегодно. Основной их объем приходится на лето, в некоторых учреждениях он ведется уже весной. Одна из главных задач которую глава Владивостока Игорь Пушкарёв поставил перед специалистами, - создать для детей комфортные и безопасные условия пребывания. По его заданию в десятках школ и садиках города поменяли окна, отремонтировали фасады и кровли, установили камеры видеонаблюдения и ограждения.