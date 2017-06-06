Во Владивостоке разыскивают насильника несовершеннолетней девочки

Следователи просят помощи

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке разыскивает мужчина, совершивший действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Инцидент произошел в Советском районе г. Владивостока, в районе ул. Мечникова.

Приметы подозреваемого: возраст около 30-40 лет, европейской внешности, крупный, полный, среднего роста около 170 см., волос темный короткий, лицо круглое.

При наличии информации просим обращаться в Следственный отдел по Советскому району г.Владивостока СУ Следственного комитета России по Приморскому краю (2-60-80-28) или Дежурную часть ОП № 6 УМВД России по г. Владивостоку (по Советскому району) Тел. 89992964602; 2-38 80 03.