Год без мэра: Музей «Атрэтаж» открылся при поддержке Игоря Пушкарева

До того музей был в состоянии неопределенности

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

1 июня исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока Игоря Пушкарева, который стал неожиданностью для всех жителей города, сообщает РИА VladNews.

Директор владивостокского музея «Артэтаж» Александр Городний рассказал о том, как связан один из самых видных музеев приморской столицы и временно отстраненный от обязанностей глава города Игорь Пушкарев:

- В СМИ подняли шум из-за задержания главы Владивостока, но это неправильно. Горожанам неприятно наблюдать за этим: из рук Игоря Сергеевича многие дети получали подарки и награды, а тут такое показывают. Это какая-то вакханалия, - отметил Александр Городний. - Так получилось, что многие главы до Игоря Пушкарёва только обещали, что сделают постоянное место для фонда музея, но за эти годы так ничего и не происходило. После потери музея, к счастью, мы нашли свободные помещения в доме Демби.

Напомним, решение о создании городского музея принял глава Владивостока Игорь Пушкарёв. До того ситуация с музеем была неопределенной - с тех пор, как его прежнее место в доме-музее ДВГУ на улице Аксаковской перешло в федеральное ведомство. В 2015 году известный галерист и основатель галереи "Артэтаж" Александр Городний по договорённости с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня 2016 года - в преддверии 156-го дня рождения Владивостока. 6 апреля 2017 года здесь состоялось открытие четырёх новых выставочных залов.

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.