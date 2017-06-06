Год без мэра: «Это какие-то эксперименты над Владивостоком» 16:31, 06 июня Год без мэра: «Это какие-то эксперименты над Владивостоком»
Социологи рассекретили зарплату чиновников в Приморском крае 16:00, 06 июня Социологи рассекретили зарплату чиновников в Приморском крае
Хищник разгуливает по детской площадке во Владивостоке 15:49, 06 июня Хищник разгуливает по детской площадке во Владивостоке (Видео)
Новостная лента
Июнь, 06 вторник
16:58
Год без мэра: Приморцы активно поддерживают Игоря Пушкарева
16:54
У Приморья самый большой долг по зарплате в России
16:52
Неделя во Владивостоке началась с 46 аварий
16:49
Сбербанк впервые в России запустил мобильное приложение для оформления ипотеки
16:45
Человек, похожий на Алексея Панина, ублажил мужчину Видео
16:41
На «Спецзаводе № 1» во Владивостоке будут установлены новые очистные фильтры
16:31
Год без мэра: «Это какие-то эксперименты над Владивостоком»
16:22
Пылезащитные системы угольных терминалов модернизируют в Находке
16:12
Похищенный у инвалида во Владивостоке скутер найден Фото
16:00
Социологи рассекретили зарплату чиновников в Приморском крае
15:49
Хищник разгуливает по детской площадке во Владивостоке Видео
15:47
В Приморье проводится проверка по факту смерти мужчины
15:34
В Приморье утонул молодой человек
15:23
Режим ЧС введен в нескольких селах Приморья
15:12
Открылось морское пассажирское сообщение между Россией и Японией
15:01
Жители Арсеньева едва не лишились своего дома из-за пожара
14:51
ГИБДД: Несовершеннолетняя в ДТП с «перевертышем» во Владивостоке сильно не пострадала Эксклюзив
14:39
Плавучий госпиталь «Иртыш» вернулся во Владивосток после успешного выполнения задач Видео
14:28
В этот четверг из Владивостока в Славянку отправится паром
14:17
В России ужесточаются правила учета домашних животных
14:06
Горожан приглашают принять участие в театрализованном шествии по Светланской в честь 157-летия Владивостока
13:55
Управляющая компания в Приморье заплатит штраф Фото
13:44
Во время серьезного пожара в Уссурийске пострадал мужчина Фото
13:33
Подводный субботник прошёл на Русском острове Видео
13:21
Наина Ельцина: «90-е годы надо называть не лихими, а святыми»
13:16
На объездной трассе Седанка - Патрокл легковой автомобиль залетел под самосвал Эксклюзив
13:11
Вскоре могут увеличиться пошлины на загранпаспорта и водительские права
13:00
За пропаганду ЗОЖ во Владивостоке поощряют ценными подарками
12:59
СКР не признал Владивосток пострадавшим от действий Игоря Пушкарева Эксклюзив
12:53
ВОЗ поможет здравоохранению ДФО
12:46
За сутки в Приморье потушили девять пожаров
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4142 (81) от 06 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Добровольцы чистили Золотой Рог
Владивосток принял «Автосалон-2017»
Пришкольным лагерям расширили базу
Диета осьминога – креветки и икра
Гостей Дня России ждут подарки
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Сбербанк впервые в России запустил мобильное приложение для оформления ипотеки

С помощью сервиса «ДомКлик» реализовано более 70 сделок клиентов
Фото: finam.info Фото: finam.info
Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Сбербанк запустил мобильное приложение для оформления ипотеки «ДомКлик». Теперь любой клиент может подать заявку и получить решение по заявке на ипотечный кредит с помощью смартфона в любое время в любом месте. Кроме того, приложение позволяет отслеживать этапы сделки, обмениваться документами и общаться со своим ипотечным менеджером. Мобильное приложение доступно для iOS и Android, сообщает РИА VladNews со ссылкой ан Сбербанк.

Для отправки документов достаточно их сфотографировать на смартфон и подгрузить в приложение. Приложение доступно для скачивания в App Store и Play Market.

В 2016 году Сбербанк запустил портал «ДомКлик». С начала 2017 года на «ДомКлик» зарегистрировано 60 тыс. клиентов, выдано около 5 млрд рублей ипотечных кредитов. Портал «ДомКлик», помимо оформления ипотеки, позволяет выбрать также объект недвижимости, в Москве и Московской области заказать оценку и правовую экспертизу недвижимости. На портале представлено 500 тысяч объектов недвижимости. С помощью «ДомКлика» недвижимость продают уже 1400 застройщиков и агентств недвижимости. Партнёрам Сбербанка сервис позволяет бесплатно загрузить предложения о продаже объектов недвижимости на портал.

С помощью сервиса «ДомКлик» реализовано более 70 сделок клиентов Сбербанка на Дальнем Востоке (на общую сумму 142 млн. рублей). На портале зарегистрировано 2099 объектов недвижимости региона.

«ДомКлик позволяет существенно сэкономить время без лишних походов в банк и другие организации. Уже 5 % клиентов по всей стране подают заявку на ипотеку без посещения офиса, а в Москве — более 15 %. И этот показатель постоянно растёт», — отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф в своём выступлении на годовом общем собрании акционеров Сбербанка.

Также осенью 2016 года Сбербанк и Росреестр запустили совместный сервис электронной регистрации права собственности на недвижимость. Им уже воспользовались более 115 тысяч клиентов. Сервис позволяет при получении ипотечного кредита прямо в офисе банка подать документы на регистрацию перехода права собственности в электронном виде. При таком способе подачи документов срок получения услуги сокращается до 5 дней, а для физических лиц на 30 % снижается размер госпошлины. Кроме того, при оформлении электронной регистрации сделки можно получить скидку 0,5 % к ставке по ипотеке при приобретении готового жилья и квартир в новостройках.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Человек, похожий на Алексея Панина, ублажил мужчину
16:45, 06 июня 2017 Человек, похожий на Алексея Панина, ублажил мужчину

В сети продолжают появляться подобные видеозаписи

На «Спецзаводе № 1» во Владивостоке будут установлены новые очистные фильтры
16:41, 06 июня 2017 На «Спецзаводе № 1» во Владивостоке будут установлены новые очистные фильтры

Завершить монтаж планируется к концу 2017 года

Пылезащитные системы угольных терминалов модернизируют в Находке
16:22, 06 июня 2017 Пылезащитные системы угольных терминалов модернизируют в Находке

В настоящее время производится сборка еще одной системы подавления пыли

Социологи рассекретили зарплату чиновников в Приморском крае
16:00, 06 июня 2017 Социологи рассекретили зарплату чиновников в Приморском крае

Данные Приморскстата

Хищник разгуливает по детской площадке во Владивостоке
15:49, 06 июня 2017 Хищник разгуливает по детской площадке во Владивостоке

Незваную гостью видят уже не в первый раз

Открылось морское пассажирское сообщение между Россией и Японией
15:12, 06 июня 2017 Открылось морское пассажирское сообщение между Россией и Японией

На линию поставлен катамаран

В этот четверг из Владивостока в Славянку отправится паром
14:28, 06 июня 2017 В этот четверг из Владивостока в Славянку отправится паром

Далее паром будет ходить ежедневно