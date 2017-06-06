Сбербанк впервые в России запустил мобильное приложение для оформления ипотеки

С помощью сервиса «ДомКлик» реализовано более 70 сделок клиентов

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Сбербанк запустил мобильное приложение для оформления ипотеки «ДомКлик». Теперь любой клиент может подать заявку и получить решение по заявке на ипотечный кредит с помощью смартфона в любое время в любом месте. Кроме того, приложение позволяет отслеживать этапы сделки, обмениваться документами и общаться со своим ипотечным менеджером. Мобильное приложение доступно для iOS и Android, сообщает РИА VladNews со ссылкой ан Сбербанк.

Для отправки документов достаточно их сфотографировать на смартфон и подгрузить в приложение. Приложение доступно для скачивания в App Store и Play Market.

В 2016 году Сбербанк запустил портал «ДомКлик». С начала 2017 года на «ДомКлик» зарегистрировано 60 тыс. клиентов, выдано около 5 млрд рублей ипотечных кредитов. Портал «ДомКлик», помимо оформления ипотеки, позволяет выбрать также объект недвижимости, в Москве и Московской области заказать оценку и правовую экспертизу недвижимости. На портале представлено 500 тысяч объектов недвижимости. С помощью «ДомКлика» недвижимость продают уже 1400 застройщиков и агентств недвижимости. Партнёрам Сбербанка сервис позволяет бесплатно загрузить предложения о продаже объектов недвижимости на портал.

С помощью сервиса «ДомКлик» реализовано более 70 сделок клиентов Сбербанка на Дальнем Востоке (на общую сумму 142 млн. рублей). На портале зарегистрировано 2099 объектов недвижимости региона.

«ДомКлик позволяет существенно сэкономить время без лишних походов в банк и другие организации. Уже 5 % клиентов по всей стране подают заявку на ипотеку без посещения офиса, а в Москве — более 15 %. И этот показатель постоянно растёт», — отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф в своём выступлении на годовом общем собрании акционеров Сбербанка.

Также осенью 2016 года Сбербанк и Росреестр запустили совместный сервис электронной регистрации права собственности на недвижимость. Им уже воспользовались более 115 тысяч клиентов. Сервис позволяет при получении ипотечного кредита прямо в офисе банка подать документы на регистрацию перехода права собственности в электронном виде. При таком способе подачи документов срок получения услуги сокращается до 5 дней, а для физических лиц на 30 % снижается размер госпошлины. Кроме того, при оформлении электронной регистрации сделки можно получить скидку 0,5 % к ставке по ипотеке при приобретении готового жилья и квартир в новостройках.