Во Владивостоке состоялся кубок Приморского края по уличному баскетболу

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Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

В минувшие выходные во Владивостоке на площадках муниципального Центра уличного баскетбола «Спартак» состоялся кубок Приморского края по стритболу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В мероприятии приняли участие более 60 любительских команд из Владивостока, Уссурийска, Находки, Большого Камня, Артема и Сахалинской области.

Кубок Приморского края проходил в девяти категориях среди мужских и женских команд. В соревнованиях приняли участие 63 команды - 42 взрослых и 21 детская. Напряженные поединки привлекли внимание десятков зрителей всех возрастов. В торжественной церемонии награждения победителей принял участие исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов.

Напомним, уникальный Центр уличного баскетбола «Спартак» был построен и открыт 27 августа 2009 года на стадионе школы № 52 (ул. Овчинникова, 34) по инициативе Игоря Пушкарёва в рамках реализации муниципальной целевой программы «Спортивный Владивосток». На возведение этого спортивного сооружения из городского бюджета было выделено порядка 6 миллионов рублей.