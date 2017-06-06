Врачи рассказали об опасности кальяна

Кальян представляет больший вред, нежели сигарета

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Немецкие ученые провели исследование, с помощью которого доказали, что курение кальяна в разы опаснее курения сигарет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. К тому же, коллективное курение, например, в баре, опасно тем, что можно подхватить заболевание на подобие простуды.

Дым кальяна более холодный, так как прошел через жидкость. Конечно, с кальяном не приходится вдыхать сгоревший сигаретный клей и вредные вещества. Но вот уголь, разогреваемый для кальяна, может выделять канцерогены, а система кальяна или заливаемая в него жидкость может содержать бактериальные «отпечатки» других людей и приводить к распространению заболеваний.