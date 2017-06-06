Нетрезвый приморец без прав, отбывающий наказание в колонии-поселении, решил прокатиться на мотоцикле

Мужчину задержали сотрудники ГИБДД

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

В Артеме завершено расследование уголовного дела в отношении водителя, повторно севшего за руль в состоянии опьянения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Патрулируя на маршруте, сотрудники роты дорожно-патрульной службы ГИБДД обратили внимание на мотоцикл Kawasaki, который передвигался по проезжей части дороги без регистрационных номеров. Водитель управлял двухколесным транспортным средством без шлема. Полицейскими было принято решение об остановке транспортного средства.

На законное требование сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения житель Артема ответил отказом. По данному факту был составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ.

В отделе дознания возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

В ходе дознания установлено, что мужчина управлял мотоциклом, будучи лишенным права управления транспортным средством. Ранее он привлекался к уголовной ответственности по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Решением суда он приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года.

В ходе дознания житель Артема вину признал полностью. Рассказал, что отбывает наказание в колонии-поселении. Находясь на выходном дне, употребил алкогольные напитки и сел за руль мотоцикла.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.