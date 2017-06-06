Сразу два циклона накроют Приморье 19:22, 06 июня Сразу два циклона накроют Приморье
Жители Кавалерово стали свидетелями необычного природного явления 17:44, 06 июня Жители Кавалерово стали свидетелями необычного природного явления (Видео)
Во Владивостоке разыскивают насильника несовершеннолетней девочки 16:59, 06 июня Во Владивостоке разыскивают насильника несовершеннолетней девочки
Новостная лента
Июнь, 06 вторник
21:13
Год без мэра: Приморцы активно поддерживают Игоря Пушкарева
21:01
Врачи рассказали об опасности кальяна
20:07
Нетрезвый приморец без прав, отбывающий наказание в колонии-поселении, решил прокатиться на мотоцикле
19:22
Сразу два циклона накроют Приморье
18:34
Год без мэра: Музей «Атрэтаж» открылся при поддержке Игоря Пушкарева
18:07
В Приморье прошли учения на случай лихорадки Эбола Фото
18:00
Спортсмены из Владивостока отправятся на четвертый международный Евроазиатский фестиваль единоборств
17:53
Год без мэра: Депутат Думы Владивостока прокомментировал арест Игоря Пушкарева
17:44
Жители Кавалерово стали свидетелями необычного природного явления Видео
17:36
Более 325 тысяч раз приморцы нарушили ПДД в этом году
17:25
Необычную добычу выбрали грабители из Находки
17:14
Стало известно, какое наказание грозит автомобилистке, выбившей «страйк» из пешеходов во Владивостоке Видео
17:03
У берегов Сахалина ищут пропавших рыбаков
16:59
Во Владивостоке разыскивают насильника несовершеннолетней девочки
16:54
У Приморья самый большой долг по зарплате в России
16:52
Неделя во Владивостоке началась с 46 аварий
16:49
Сбербанк впервые в России запустил мобильное приложение для оформления ипотеки
16:45
Человек, похожий на Алексея Панина, ублажил мужчину Видео
16:41
На «Спецзаводе № 1» во Владивостоке будут установлены новые очистные фильтры
16:31
Год без мэра: «Это какие-то эксперименты над Владивостоком»
16:22
Пылезащитные системы угольных терминалов модернизируют в Находке
16:12
Похищенный у инвалида во Владивостоке скутер найден Фото
16:00
Социологи рассекретили зарплату чиновников в Приморском крае
15:49
Хищник разгуливает по детской площадке во Владивостоке Видео
15:47
В Приморье проводится проверка по факту смерти мужчины
15:34
В Приморье утонул молодой человек
15:23
Режим ЧС введен в нескольких селах Приморья
15:12
Открылось морское пассажирское сообщение между Россией и Японией
15:01
Жители Арсеньева едва не лишились своего дома из-за пожара
14:51
ГИБДД: Несовершеннолетняя в ДТП с «перевертышем» во Владивостоке сильно не пострадала Эксклюзив
14:39
Плавучий госпиталь «Иртыш» вернулся во Владивосток после успешного выполнения задач Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4142 (81) от 06 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Добровольцы чистили Золотой Рог
Владивосток принял «Автосалон-2017»
Пришкольным лагерям расширили базу
Диета осьминога – креветки и икра
Гостей Дня России ждут подарки
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Нетрезвый приморец без прав, отбывающий наказание в колонии-поселении, решил прокатиться на мотоцикле

Мужчину задержали сотрудники ГИБДД
Фото: pinthiscars.com Фото: pinthiscars.com
Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

В Артеме завершено расследование уголовного дела в отношении водителя, повторно севшего за руль в состоянии опьянения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.  

Патрулируя на маршруте, сотрудники роты дорожно-патрульной службы ГИБДД обратили внимание на мотоцикл Kawasaki, который передвигался по проезжей части дороги без регистрационных номеров. Водитель управлял двухколесным транспортным средством без шлема. Полицейскими было принято решение об остановке транспортного средства.

На законное требование сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения житель Артема ответил отказом. По данному факту был составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ.

В отделе дознания возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

В ходе дознания установлено, что мужчина управлял мотоциклом, будучи лишенным права управления транспортным средством. Ранее он привлекался к уголовной ответственности по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Решением суда он приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года.

В ходе дознания житель Артема вину признал полностью. Рассказал, что отбывает наказание в колонии-поселении. Находясь на выходном дне, употребил алкогольные напитки и сел за руль мотоцикла.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Жители Кавалерово стали свидетелями необычного природного явления
17:44, 06 июня 2017 Жители Кавалерово стали свидетелями необычного природного явления

Смерч кружил в воздухе несколько минут

Необычную добычу выбрали грабители из Находки
17:25, 06 июня 2017 Необычную добычу выбрали грабители из Находки

Местный житель обратился в полицию с заявлением о краже ульев с пчелами

Стало известно, какое наказание грозит автомобилистке, выбившей «страйк» из пешеходов во Владивостоке
17:14, 06 июня 2017 Стало известно, какое наказание грозит автомобилистке, выбившей «страйк» из пешеходов во Владивостоке

Женщина может лишиться свободы на пару лет

У берегов Сахалина ищут пропавших рыбаков
17:03, 06 июня 2017 У берегов Сахалина ищут пропавших рыбаков

На поиск людей направлено два катера

Во Владивостоке разыскивают насильника несовершеннолетней девочки
16:59, 06 июня 2017 Во Владивостоке разыскивают насильника несовершеннолетней девочки

Следователи просят помощи

Похищенный у инвалида во Владивостоке скутер найден
16:12, 06 июня 2017 Похищенный у инвалида во Владивостоке скутер найден

Подозреваемый ответит по закону

В Приморье проводится проверка по факту смерти мужчины
15:47, 06 июня 2017 В Приморье проводится проверка по факту смерти мужчины

Парня придавило тремя тоннами стекла