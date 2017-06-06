Сразу два циклона накроют Приморье

В крае пройдут дожди различной интенсивности

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 июня, в Приморье без осадков. Температура воздуха преимущественно +21…+29 °C. На южном побережье прохладнее, +13…+18 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке сегодня туман, в отдельных районах слабая морось. Температура воздуха +13…+16 °C.

В среду утром в край накроет циклон из Китая, в результате которого пойдут дожди. Днем на Японское море переместится другой циклон, который вызовет дожди в южной половине Приморского края. Температура воздуха ночью +1…+12 °C, днем +18…+24 °C. На северо-востоке края, где пока обойдётся без осадков, воздух прогреется до +25…+30 °C. На побережье прохладно, +10…+16 °C.

Во Владивостоке пасмурно, туман, морось, днем переходящая в дождь. Ночью +7…+9 °C, днем при свежем юго-восточном ветре не выше +10…+13 °C.

Восьмого июня циклон пройдет над акваторией Японского моря в северо-восточном направлении, вблизи побережья Приморья. Дожди усилятся. В восточной половине края местами ожидаются сильные дожди. В отдельных районах непогода будет сопровождаться грозами и усилением ветра. Осадки вызовут дополнительный подъём уровня воды в реках до 1 м, возможно подтопление низких мест.