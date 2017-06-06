Год без мэра: Депутат Думы Владивостока прокомментировал арест Игоря Пушкарева

Задержание главы города неприятно поразило депутата

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

1 июня исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока Игоря Пушкарева, который стал неожиданностью для всех жителей города, сообщает РИА VladNews.

Депутат Думы города Владивостока Александр Юртаев прокомментировал происходившее год назад:

«Я в этой ситуации объективен, потому что Игорь Пушкарев - мой политический конкурент и оппонент, - сказал депутат. - Но это политический ход! Происходят просто политические зачистки перед выборами в Законодательное Собрание Приморского края и Госдуму РФ. Это политические интересы определенной группы лиц, конфликт региональной и муниципальной власти. Владивосток - столица края, которая дает 60% краевого бюджета. Происходит зачистка лидеров общественного мнения, на всех уровнях. Но политической целесообразности никакой не вижу в этом. Тем более сейчас, согласно новому законодательству, мы главу не будем выбирать: появятся ставленники".

"И зачем его вели в наручниках? Он что, террорист? Он - избранный народом мэр! - возмущен Александр Юртаев. - Владивостокцы за него горой, это человек, который работал на горожан, Я разговаривал с жителями: все в шоке, ветераны особенно. Ни один человек не сказал мне: «Правильно, что закрыли!» Я только что общался с предпринимателями, они говорят, что наладили диалог с администрацией города, им было комфортно работать. А его программа "Спортивный Владивосток", а детсады? Владивосток - единственный город России, который решил проблему с очередями в детские сады. Лучше главы, который столько сделал для города, у Владивостока не было и не будет! Ни к чему хорошему смена главы города не приведет. Для народа будет только хуже».

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.