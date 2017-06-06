В Приморье прошли учения на случай лихорадки Эбола 18:07, 06 июня В Приморье прошли учения на случай лихорадки Эбола (Фото)
Жители Кавалерово стали свидетелями необычного природного явления 17:44, 06 июня Жители Кавалерово стали свидетелями необычного природного явления (Видео)
Стало известно, какое наказание грозит автомобилистке, выбившей «страйк» из пешеходов во Владивостоке 17:14, 06 июня Стало известно, какое наказание грозит автомобилистке, выбившей «страйк» из пешеходов во Владивостоке (Видео)
Новостная лента
Июнь, 06 вторник
18:11
Год без мэра: Приморцы активно поддерживают Игоря Пушкарева
18:07
В Приморье прошли учения на случай лихорадки Эбола Фото
18:00
Спортсмены из Владивостока отправятся на четвертый международный Евроазиатский фестиваль единоборств
17:53
Год без мэра: Депутат Думы Владивостока прокомментировал арест Игоря Пушкарева
17:44
Жители Кавалерово стали свидетелями необычного природного явления Видео
17:36
Более 325 тысяч раз приморцы нарушили ПДД в этом году
17:25
Необычную добычу выбрали грабители из Находки
17:14
Стало известно, какое наказание грозит автомобилистке, выбившей «страйк» из пешеходов во Владивостоке Видео
17:03
У берегов Сахалина ищут пропавших рыбаков
16:59
Во Владивостоке разыскивают насильника несовершеннолетней девочки
16:54
У Приморья самый большой долг по зарплате в России
16:52
Неделя во Владивостоке началась с 46 аварий
16:49
Сбербанк впервые в России запустил мобильное приложение для оформления ипотеки
16:45
Человек, похожий на Алексея Панина, ублажил мужчину Видео
16:41
На «Спецзаводе № 1» во Владивостоке будут установлены новые очистные фильтры
16:31
Год без мэра: «Это какие-то эксперименты над Владивостоком»
16:22
Пылезащитные системы угольных терминалов модернизируют в Находке
16:12
Похищенный у инвалида во Владивостоке скутер найден Фото
16:00
Социологи рассекретили зарплату чиновников в Приморском крае
15:49
Хищник разгуливает по детской площадке во Владивостоке Видео
15:47
В Приморье проводится проверка по факту смерти мужчины
15:34
В Приморье утонул молодой человек
15:23
Режим ЧС введен в нескольких селах Приморья
15:12
Открылось морское пассажирское сообщение между Россией и Японией
15:01
Жители Арсеньева едва не лишились своего дома из-за пожара
14:51
ГИБДД: Несовершеннолетняя в ДТП с «перевертышем» во Владивостоке сильно не пострадала Эксклюзив
14:39
Плавучий госпиталь «Иртыш» вернулся во Владивосток после успешного выполнения задач Видео
14:28
В этот четверг из Владивостока в Славянку отправится паром
14:17
В России ужесточаются правила учета домашних животных
14:06
Горожан приглашают принять участие в театрализованном шествии по Светланской в честь 157-летия Владивостока
13:55
Управляющая компания в Приморье заплатит штраф Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4142 (81) от 06 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Добровольцы чистили Золотой Рог
Владивосток принял «Автосалон-2017»
Пришкольным лагерям расширили базу
Диета осьминога – креветки и икра
Гостей Дня России ждут подарки
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Спорт

Спортсмены из Владивостока отправятся на четвертый международный Евроазиатский фестиваль единоборств

Фестиваль очень важен для развития детско-юношеского и молодежного физкультурно-спортивного движения
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

25 июня в городе Яньцзи (Китай) пройдет четвертый Международный евроазиатский фестиваль единоборств, в котором традиционно принимают участие спортсмены из Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В рамках фестиваля пройдут соревнования по таким видам спорта, как джиу-джитсу, сирым (корейская борьба на поясах) и армрестлинг. Организатором мероприятия выступила Евро-азиатская федерация джиу-джитсу совместно с администрацией города Яньцзи.

Как отмечают организаторы, этот фестиваль очень важен для развития детско-юношеского и молодежного физкультурно-спортивного движения в области боевых искусств и единоборств. Честь краевой столицы будут отстаивать спортсмены из муниципальной детско-юношеской спортивной школы единоборств Владивостока.

«В мероприятии планируется участие порядка 80 спортсменов от 10 лет и старше с российской и китайской стороны. Помимо соревнований команды обеих сторон представят показательные выступления по своему виду спорта с демонстрацией основных элементов техники и правил. В настоящее время наши спортсмены активно готовятся к фестивалю и оттачивают свое мастерство. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет международный семинар по боевым искусствам с участием иностранных специалистов», - рассказал заместитель директора СДЮСШ единоборств Борис Глазков.

Фестиваль проводится с целью укрепления международных связей, привлечения молодежи к занятиям боевыми искусствами и ведению здорового образа жизни, развития массового спорта, а также выявления сильнейших и наиболее перспективных молодых спортсменов. Кроме того, для развития спорта во Владивостоке большую роль играет обмен опытом в подготовке спортсменов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Пилот из Владивостока - в числе призеров второго этапа российской дрифт-серии РДС-Восток
16:21, 01 июня 2017 Пилот из Владивостока - в числе призеров второго этапа российской дрифт-серии РДС-Восток

В субботу пилоты сражались в одиночных заездах, в воскресенье настал черёд парного дрифта

Луч-Энергия продолжит выступать в первой лиге
13:39, 01 июня 2017 Луч-Энергия продолжит выступать в первой лиге

Клуб получил лицензию

​«Востокцемент» поддерживает автоспорт
10:11, 31 мая 2017 ​«Востокцемент» поддерживает автоспорт

Помощь крупнейшего холдинга привлекла на гоночные трассы множество новичков и, возможно, будущих звезд картинга

54 юных яхтсмена приняли участие в первенстве Владивостока по парусному спорту «Паруса нашей надежды»
17:27, 30 мая 2017 54 юных яхтсмена приняли участие в первенстве Владивостока по парусному спорту «Паруса нашей надежды»

Итоги соревнований

Уличные танцоры зажгли во Владивостоке
13:36, 30 мая 2017 Уличные танцоры зажгли во Владивостоке

Фестиваль уличных танцев Street Air-2017 проходит в приморской столице

Чемпионат и первенство Приморского края по рафтингу прошли на минувших выходных
12:42, 30 мая 2017 Чемпионат и первенство Приморского края по рафтингу прошли на минувших выходных

Фоторепортаж РИА VladNews

Более 1000 жителей и гостей Владивостока пробежали по центру города
11:26, 30 мая 2017 Более 1000 жителей и гостей Владивостока пробежали по центру города

Результаты марафона