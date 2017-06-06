Спортсмены из Владивостока отправятся на четвертый международный Евроазиатский фестиваль единоборств

Фестиваль очень важен для развития детско-юношеского и молодежного физкультурно-спортивного движения

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

25 июня в городе Яньцзи (Китай) пройдет четвертый Международный евроазиатский фестиваль единоборств, в котором традиционно принимают участие спортсмены из Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В рамках фестиваля пройдут соревнования по таким видам спорта, как джиу-джитсу, сирым (корейская борьба на поясах) и армрестлинг. Организатором мероприятия выступила Евро-азиатская федерация джиу-джитсу совместно с администрацией города Яньцзи.

Как отмечают организаторы, этот фестиваль очень важен для развития детско-юношеского и молодежного физкультурно-спортивного движения в области боевых искусств и единоборств. Честь краевой столицы будут отстаивать спортсмены из муниципальной детско-юношеской спортивной школы единоборств Владивостока.

«В мероприятии планируется участие порядка 80 спортсменов от 10 лет и старше с российской и китайской стороны. Помимо соревнований команды обеих сторон представят показательные выступления по своему виду спорта с демонстрацией основных элементов техники и правил. В настоящее время наши спортсмены активно готовятся к фестивалю и оттачивают свое мастерство. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет международный семинар по боевым искусствам с участием иностранных специалистов», - рассказал заместитель директора СДЮСШ единоборств Борис Глазков.

Фестиваль проводится с целью укрепления международных связей, привлечения молодежи к занятиям боевыми искусствами и ведению здорового образа жизни, развития массового спорта, а также выявления сильнейших и наиболее перспективных молодых спортсменов. Кроме того, для развития спорта во Владивостоке большую роль играет обмен опытом в подготовке спортсменов.