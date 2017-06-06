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Общество

Более 325 тысяч раз приморцы нарушили ПДД в этом году

Использование автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД влияет на дисциплину водителей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Более 325 тыс. нарушений ПДД выявлено комплексами фото-видеофиксации в Приморском крае с начала года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья. На сегодняшний день 76 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД действуют практически во всех районах Приморского края. 

С начала года по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено свыше 325 тыс. дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 182 млн 680 тыс. рублей.

Из них по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.9 (превышение установленной скорости движения) вынесено 315040 постановлений о наложении штрафа на сумму 167 млн 504 тыс. 500 рублей; 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) – 10074 постановления на сумму 15 млн 7 тыс. 500 рублей; 12.19 (нарушение правил остановки или стоянки) – 164 постановления на сумму 168 тыс. рублей.

54 тыс. 364 постановления, административный штраф по которым не был оплачен в установленный срок, направлены судебным приставам для принудительного исполнения.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото-видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима и правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.

В Госавтоинспекции отмечают, что использование автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД влияет на дисциплину водителей, предотвращает возможные правонарушения, а, следовательно, и ДТП, которые они могут спровоцировать.

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