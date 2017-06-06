Необычную добычу выбрали грабители из Находки

Местный житель обратился в полицию с заявлением о краже ульев с пчелами

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Житель города Находка обратился в полицию с заявлением о том, что у него украли ульи с пчелами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Грабители проникли на один из участков садоводческого сообщества, откуда похитили четыре улья с пчелами. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составила 40 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны два жителя посёлка Владимиро-Александровское 23 и 25 лет. МОлодые люди признались в содеянном. Продав похищенное имущество, злоумышленники разделили деньги на двоих.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полицейские проверяют причастность задержанных к ранее совершенным преступлениям.