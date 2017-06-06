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Год без мэра: «Это какие-то эксперименты над Владивостоком»

Зинаида Иовкова прокомментировала арест главы приморской столицы
Фото: Fadeeva Фото: Fadeeva
Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

1 июня исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока Игоря Пушкарева, который стал неожиданностью для всех жителей города, сообщает РИА VladNews.

Многие представители общественных организаций Приморья высказались в поддержку Игоря Пушкарева. Так, председатель Совета общественной организации женщин Приморского края Зинаида Иовкова рассказала корреспонденту РИА VladNews, что задержание главы Владивостока 1 июня 2016 года повергло все ее окружение в шок:

"Это какие-то эксперименты над городом. Я хорошо знаю Игоря Сергеевича, он открытый и общительный человек. Вспомните, в 2008 году у него уже было все, что сейчас ему вменяют в вину: и собственность, и бизнес. Тогда он был "человеком Кремля", все восемь лет его поддерживали на всех уровнях. И никто не видел никакого криминала, вся отчетность была открытой, а сам Игорь Сергеевич ничего не скрывал. Сейчас началась вся эта кампания. Но никто не думает, что такие эксперименты над владивостокцами проводить нельзя, у всех жителей города ужасный стресс. У нас много людей с больным сердцем. Как на них сказываются все скандалы с мэрами? Многие годы я регулярно слышу вопросы от людей из других регионов: "Что у вас с мэрами происходит?". Как теперь смотреть в глаза людям из приличного общества, когда придется ехать куда-нибудь?"

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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