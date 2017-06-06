Стало известно, какое наказание грозит автомобилистке, выбившей «страйк» из пешеходов во Владивостоке

Женщина может лишиться свободы на пару лет

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Окончено расследование уголовного дела в отношении жительницы Владивостока, совершившей ДТП на острове Русском, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Напомним, ранним утром 16 февраля женщина за рулем автомобиля марки Toyota Cami сбила нескольких пешеходов. По непонятным причинам автоледи не остановилась перед пешеходным переходом и продолжила движение на красный сигнал светофора. В этот момент дорогу уже начали переходить пешеходы, которые попали под колеса мини-джипа. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор, находившийся в салоне авто.

Потерпевшим диагностированы сотрясение головного мозга, ушибы поясничных отделов позвоночника, переломы. По результатам экспертизы установлено, что в результате дорожно – транспортного происшествия одному из пострадавших причинен тяжкий вред здоровью.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Выполнены необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование завершено. Доказана причастность обвиняемой к совершению преступления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.