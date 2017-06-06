Неделя во Владивостоке началась с 46 аварий

Всего зарегистрировано 307 нарушений ПДД

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

На дорогах Владивостока в понедельник, 5 июня, произошло 46 различных ДТП, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В том числе - 23 аварии с материальным ущербом. Участники 13 ДТП составили европротоколы.

Жители и гости города в этот день нарушили ПДД 307 раз.

Инспекторами ДПС составлены соответствующие протоколы: 13 по пьяной езде, 12 по перевозке не пристегнутых спецустройствами детей. Составлено 53 протокола по тонировке не по ГОСТу, 31 - по нарушениям правил парковки.

"Вручную" сотрудники ГАИ Владивостока отловили за сутки 23 нарушителя скоростного режима. На СВЗТ доставлено 35 автомобилей.

По случаям не предоставления водителями преимущества пешеходам составлено 52 протокола. В свою очередь, пешеходы, пересекавшие дороги в неположенных местах, получили на руки от ГИБДД 48 копий протоколов об административных нарушениях.

Водители автобусов пойманы на 8 нарушениях ПДД, а таксисты - на 3.