ГИБДД: Несовершеннолетняя в ДТП с «перевертышем» во Владивостоке сильно не пострадала

Она направлена на амбулаторное лечение

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Пострадавшая в массовом ДТП во Владивостоке 17-летняя девушка получила сотрясение головного мозга и направлена на амбулаторное лечение, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Авария произошла накануне, около 19:00 в районе дома №12 по улице Крыгина. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Toyota Hilux Surf не справился на повороте с управлением во время движения со стороны Маяка в сторону центра города. Внедорожник сначала въехал в стоящие автомобили Mazda Demio и Toyota Allion, затем - в киоск, после чего опрокинулся. После этого, по свидетельствам очевидцев, автомобиль загорелся. Пострадала несовершеннолетняя пассажирка Surf.

Детали ДТП выясняются.

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