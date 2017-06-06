Плавучий госпиталь «Иртыш» вернулся во Владивосток после успешного выполнения задач

На берегу экипаж встречали родные и близкие

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 июня, после успешного выполнения задач боевой службы в Средиземном море во Владивосток вернулось госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш», сообщает корреспондент РИА VladNews.

После швартовки судна на Корабельной набережной состоялся митинг, посвященный прибытию корабля.

- Сегодня мы встречаем экипаж госпитального судна «Иртыш» после выполнения задач, которые они выполняли более четырех месяцев. Необходимо отдать должное всему экипажу, который выполнял эти задачи. За семь дней был собран экипаж и через семь дней корабль вышел в море и с честью прошел два океана и выполнил задачу в Средиземном море. Задачу непростую, а задачу государственной важности. Спасибо вам за выполненную работу, - поздравил с возвращением на родину заместитель командующего ТОФ по работе с личным составом контр-адмирал Анатолий Зеленский.

По уже давно сложившейся традиции капитану судна торжественно вручили жареного поросенка. После чего состоялось награждение членов экипажа, отличившихся во время выполнения задач боевой службы в Средиземном море и захода в иностранные порты, медалью «За службы в надводных силах».

Завершился митинг, посвященный прибытию с боевой службы госпитального судна «Иртыш», торжественным маршем личного состава соединения.

- Госпитальное судно «Иртыш» совершило переход через Средиземное море, выполнило там поставленные командованием задачи, после чего вернулось в родную базу. Общий переход составил 131 сутки, прошли 18 тыс миль, посетили пять иностранных портов: Джибути, Тартус, Лимасол, Лангкави, Камрань. Прошли моря и воды двух океанов и с благополучием вернулись домой, - рассказал капитан госпитального судна «Иртыш» Петр Подкопайло.

Четыре долгих месяца боевой службы вне дома у экипажа «Иртыша» позади. Сегодня на берегу их встречали родные и близкие с шарами, цветами и слезами радости на лицах.