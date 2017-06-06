Похищенный у инвалида во Владивостоке скутер найден

Подозреваемый ответит по закону

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке найден похищенный у инвалида электрический скутер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку поступило заявление о краже от местной жительницы, которая сообщила о похищении четырехколесного электрического скутера, служивший единственным средством передвижения для ее 25-летнего сына - человека с ограниченными возможностями.

Немногим позже личность похитителя была установлена, красный электроскутер с табличкой «Инвалид» был припаркован у него во дворе. В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания о совершении кражи.

Следственным отделом отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Электроскутер возвращен потерпевшему.