В Приморье утонул молодой человек

Тело парня ищут спасатели

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

В Приморье ищут тело утонувшего парня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

В 9 часов утра сегодня, 6 июня, в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение о необходимости оказания помощи полиции в поиске утонувшего в районе посёлка Угловое Артемовского городского округа мужчины 1996 года рождения.

На поиски убыла группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда.