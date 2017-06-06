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Общество

Социологи рассекретили зарплату чиновников в Приморском крае

Данные Приморскстата
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

В Приморье численность работников органов государственной власти и местного самоуправления составила 33 тысячи человек, штаты укомплектованы на 90,2%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскстат. Среднемесячная зарплата работника составила 52 тысячи рублей, что выше среднекраевого уровня в 1,5 раза. Государственные и муниципальные служащие получают, в среднем, в 2,2 раза больше, чем другой персонал этих организаций.

В федеральных органах власти занято 25,1 тысячи человек (из них 91% государственных служащих), которые получали ежемесячно в среднем по 53,2 тысячи рублей (что на 2,6% больше, чем год назад). Трем тысячам (74%) работников краевых органов власти начисляли зарплату в среднем в размере 54 тысяч рублей (на 12,1% меньше, чем год назад).

Среди 4,9 тысячи работников местного самоуправления и избирательных комиссий муниципального уровня 90% составляют муниципальные служащие. Ежемесячно в этих организациях платили зарплату размером в 44,6 тысячи рублей (рост в сравнении с уровнем годовой давности на 3,2%). Она дифференцировалась от 17,3 тысячи рублей в Дальнереченском МР до 60,7 тысячи во Владивостокском ГО.

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