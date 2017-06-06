Жители Арсеньева едва не лишились своего дома из-за пожара

Огнеборцам удалось отстоять жилой дом

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Вечером 5 июня в 21:22 в пожарно-спасательную службу города Арсеньев поступило тревожное сообщение о пожаре в доме, расположенном на улице Мичурина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Через 6 минут по указанному адресу прибыли первые расчёты огнеборцев, незамедлительно приступившие к тушению. В ходе разведки был установлен очаг возгорания. Пламенем была охвачена крыша дома.

В 21:33 пожар был локализован, а в 23:46 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 120 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Благодаря профессионализму брандмейстеров жилой дом удалось отстоять. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 13 человек личного состава и три единицы техники.