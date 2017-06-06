На «Спецзаводе № 1» во Владивостоке будут установлены новые очистные фильтры

Завершить монтаж планируется к концу 2017 года

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Контракт на изготовление и установку новых современных очистных фильтров на мусоросжигательном заводе во Владивостоке в районе Второй Речки (ул. Бородинская, 28), подписан руководством муниципального предприятия «Спецзавод № 1» с АО «СПЕЙС-МОТОР», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Эта компания из Санкт-Петербурга выиграла аукцион, состоявшийся в мае 2017 года. На предприятии отметили, что с вводом в эксплуатацию нового оборудования система газоочистки значительно улучшится и будет достигать 99-100 процентов.

АО «СПЕЙС-МОТОР» разрабатывает и устанавливает оборудование, предназначенное для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для разных отраслей промышленности. Компания работает в области охраны окружающей среды уже более 20 лет.

Завершить монтаж планируется к концу 2017 года.

В настоящее время по результатам лабораторных исследований и замеров, которые проводят сертифицированные организации – Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Примгидромет», Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ДВФО», – качество атмосферного воздуха соответствует гигиеническим нормам, загрязняющих примесей, превышающих предельно допустимую концентрацию, не обнаружено.