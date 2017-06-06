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В этот четверг из Владивостока в Славянку отправится паром

Далее паром будет ходить ежедневно
Фото: fleetphoto.ru Фото: fleetphoto.ru
Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

С 8 июня по маршруту Владивосток — Безверхово — Славянка откроется паромное сообщение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию Приморья.

Паром будет ходить ежедневно. Из краевого центра по морю можно за 1 час 40 минут добраться до Безверхово, за 2,5 часа — до Славянки. 

Из Владивостока паром отправляется в 8:00 по понедельникам и в 18:30 — с понедельника по субботу. В воскресенье паром отходит в 16:30 без захода в Безверхово. Из Славянки судно отходит в 7:00 с вторника по воскресенье и в 10:10 — по понедельникам. В воскресенье идёт дополнительный паром в 18:40.


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