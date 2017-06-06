На объездной трассе Седанка - Патрокл легковой автомобиль залетел под самосвал

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла серьезная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился на трассе Седанка- Патрокл. Там столкнулись два автомобиля. Водитель легкового транспортного средства буквально залетел под самосвал. На месте аварии работают сотрудники скорой помощи.

Судя по всему, причиной ДТП стала плохая видимость: вся трасса окутана густым туманом, водители выбирают самую минимальную скорость движения и пользуются "аварийками", чтобы избежать столкновения с другими участниками движения.

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