На объездной трассе Седанка - Патрокл легковой автомобиль залетел под самосвал

Во Владивостоке произошла серьезная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент случился на трассе Седанка- Патрокл. Там столкнулись два автомобиля. Водитель легкового транспортного средства буквально залетел под самосвал. На месте аварии работают сотрудники скорой помощи.
Судя по всему, причиной ДТП стала плохая видимость: вся трасса окутана густым туманом, водители выбирают самую минимальную скорость движения и пользуются "аварийками", чтобы избежать столкновения с другими участниками движения.