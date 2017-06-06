В России ужесточаются правила учета домашних животных

Законопроект - на общественном обсуждении

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

В России создаются Правила идентификации домашних животных (как кошек и собак, так и сельскохозяйственных животных), сообщает корреспондент РИА VladNews. Проект закона находится сейчас в открытом доступе на общественном обсуждении.

Законопроектом, к примеру, предусмотрена обязательная маркировка и идентификация как взрослых котов и собак, так и котят и щенят. Среди способов маркировки - татуировка, которую предлагается наносить с внутренней стороны губ и щек, на внутреннюю поверхность левой или правой задней лапы, в области живота и с внутренней стороны уха.

"По этому направлению деятельности (идентификация и учет животных - прим. ред.) мы (Россия) отстали не только от тех стран, которые принято называть развитыми, но и от всех наших соседей по ЕАЭС, - отметил замглавы Россельхознадзора Николай Власов. - Документ очень нужный и очень важный, значит, он должен быть принят, и принят с широким обсуждением и с учетом мнений самых разных людей и организаций. Обратите внимание на раздел «Заключительные и переходные положения», поскольку вчерне это план-график идентификации животных в России - та огромнейшая работа, которую нам предстоит выполнить всем вместе."