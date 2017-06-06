Горожан приглашают принять участие в театрализованном шествии по Светланской в честь 157-летия Владивостока

Подробная информация и справки по указанным телефонам

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Одним из самых ярких мероприятий в рамках празднования 157-го дня рождения Владивостока станет театрализованное шествие горожан по улице Светланской. Администрация Владивостока предлагает принять участие в шествии трудовые коллективы, семьи с детьми и всех желающих горожан. Заявки на участие принимаются до 27 июня.

Праздничное шествие состоится 1 июля в 11 часов. По главной улице Владивостока пройдёт несколько тематических колонн. Так, возглавит шествие колонна «Владивосток – мой дом родной». Планируется, что в её состав войдут церемониальный коллектив барабанщиц, почётные граждане города, молодожёны в свадебных нарядах, представители национальных диаспор.

Следующая колонна - «Владивосток – форпост России». Возглавит колонну военный оркестр, далее пройдут курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии, представители общественных организаций «Боевое братство», «Союз десантников России», «Российский Союз ветеранов Афганистана», «Российский Красный Крест», «Дети войны» и другие. Здесь же будет представлен стилизованный под военный корабль грузовик.

Еще одна колонна театрализованного шествия - «Владивосток – город будущего». Её сформируют воспитанники школ искусств, ученики общеобразовательных школ, студенты, спортсмены, представители клуба близнецов. Украшением колонны станет парад колясок и аниматоры.

Завершит шествие тематическая колонна «Мой город – моя гордость». Возглавит её предприятие-юбиляр – 100-летие отмечает метеорологическая станция «Владивосток». Пройдут в колонне медицинские работники, представители аптек, налоговой инспекции, Пенсионного фонда, пяти районов Владивостока, велосипедисты и байкеры.

Как отметили в управлении культуры администрации Владивостока, количество участников шествия - не ограничено. Для участия в нём необходимо подать заявку установленного образца на e-mail: vladivostok.dengoroda2017@mail.ru, а также по тел.: 8(423) 200-71-10 (с 10 до 20 часов ежедневно) до 27 июня.

В оформлении колонн организаторы предлагают использовать символику города или коллектива, петь песни, кричать речевки и девизы, колонну может возглавлять декорированная машина или платформа.

Подробная информация и справки по тел.:

8 (423) 200-71-10 (с 10 до 20 часов ежедневно);

(с до ежедневно); 8 (924) 730-71-10 (для sms-сообщений с 10 до 20 часов ежедневно);

(для sms-сообщений с до ежедневно); 8 (950) 286-94-92 (звонки/sms/WhatsApp - режиссер театрализованного шествия – Юлия Алексеева).

Напомним, впервые подобное шествие горожан состоялось в 2013 году – в честь 153-й годовщины Владивостока. Тогда глава города Игорь Пушкарёв поставил перед организаторами задачу – организовать новые мероприятия и привлечь к участию в праздничных мероприятиях как можно больше горожан. Тогда по Светланской прошло около 60 тысяч жителей города. Поздравили Владивосток спортсмены, врачи, военные общественные организации, сотрудники образовательных учреждений города, банковские работники, представители малого и среднего бизнеса, компании сотовой связи и интернет-провайдеры.