Управляющая компания в Приморье заплатит штраф

Всего с начала года государственная жилищная инспекция провела более 300 проверок исполнения жилищного законодательства

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Штраф в 100 тысяч рублей за неисправную канализацию в жилом доме заплатит управляющая компания из Ханкайского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Как рассказали в государственной жилищной инспекции Приморского края, в ходе внеплановой проверки работы обслуживающей организации, выявлены нарушения Жилищного кодекса РФ.

«Подвал дома №2/2 по улице Трактовая в селе Камень-Рыболов Ханкайского района из-за неисправной системы канализации затоплен и захламлён», – сообщили в ведомстве.

На основании выявленных нарушений, управляющей компании выдано предписание об устранении нарушений, однако оно не было исполнено, после чего жилищная инспекция обратилась в суд.

На основании выявленных нарушений по решению суда данная организация оштрафована на 100 тысяч рублей.

Всего с начала года государственная жилищная инспекция провела более 300 проверок исполнения жилищного законодательства, выявлено 155 нарушений. Сумма штрафов с начала года составила почти четыре миллиона рублей.