Во время серьезного пожара в Уссурийске пострадал мужчина

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании на предприятии, осуществляющем грузовые работы и отправку контейнеров, по улице Тургенева поступило в пожарно-спасательную службу по Уссурийску вчера, 5 июня, в 17 часов 35 минут, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В 17 часов 42 минуты огнеборцы прибыли на место и выяснили, что горели контейнеры. В 18:17 возгорание было локализовано, а в 20 43 - полностью ликвидировано. В пресс-службе ГУ МЧС Приморья корреспонденту агентства сообщили, что пострадал один мужчина. Его передали врачам скорой помощи для оказания дальнейшей помощи. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Общая площадь пожара составила 30 кв.м. Тушили огонь 12 человек личного состава и три единицы техники. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

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