ВОЗ поможет здравоохранению ДФО

Организация готова предоставить регионам Дальнего Востока свой инструментарий, поделиться методологией, обсудить ее применение с дальневосточными регионами

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Всемирная организация здравоохранения готова предоставить регионам Дальнего Востока свой инструментарий, поделиться методологией, обсудить ее применение с дальневосточными регионами: такое взаимодействие на уровне ВОЗ будет происходить в РФ впервые, заявил директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития Григорий Смоляк, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

- Минвостокразвития обсудил с регионами и ВОЗ мероприятия по улучшению ситуации в сфере здравоохранения. Такое взаимодействие с организацией предложила представитель в России Мелита Вуйнович. Сейчас все регионы ДФО подтвердили свою заинтересованность в таком сотрудничестве. ВОЗ готова предоставить свой инструментарий и помочь внедрить его на Дальнем Востоке России. Это может стать хорошим пилотным проектом, который можно будет тиражировать в другие регионы страны. Планируем подвести первые итоги в начале сентября на третьем Восточном экономическом форуме во Владивостоке, - сказал Григорий Смоляк.

Напомним, вопросы формирования культуры здравоохранения и взаимодействия с ВОЗ обсуждались в конце мая на III Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока». Позиция Всемирной организации здравоохранения была представлена ее представителем в РФ Мелитой Вуйнович. По итогам конференции прошли обсуждения с дальневосточными регионами по поводу взаимодействия с ВОЗ, тиражированию лучших практик по здравоохранению, взаимодействию с крупными общественными организациями, часть из которых уже представила апробированные в других регионах проекты по формированию здорового образа жизни, профилактике и борьбе с вредными привычками (потреблением табака и алкоголя).