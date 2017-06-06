Адвокат мэра Владивостока Игоря Пушкарева — о нестыковках и абсурдности обвинений

«Любой справедливый суд увидит эти вещи»

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Глава Владивостока Игорь Пушкарев — один из многих российских чиновников, обвиняемых в коррупции. Но в его деле есть заметные отличия. Никто не задерживал Пушкарева с поличным, обвинение появилось «из документов», после многократных отказов в возбуждении. В деле, по сути, нет ущерба, а взятки, в которых обвиняют Пушкарева, ему якобы давал родной брат. Сам Игорь Пушкарев и до избрания мэром был очень состоятельным человеком, руководителем огромного бизнеса. После его задержания в регионе началась неразбериха и чехарда уголовных дел, которая затронула самые разные элитные группы. Znak.com поговорил с адвокатом Игоря Пушкарева Константином Третьяковым о странностях и перспективах этого уголовного расследования.

— Прошел год со дня ареста Игоря Пушкарева. Защита не раз пыталась обжаловать такую строгую меру пресечения, но безуспешно. Как следствие объясняло необходимость держать Пушкарева в СИЗО?

— Есть формальные основания, по которым человека можно содержать в СИЗО определенное время. Например, в законе четко написано, что человека, которого обвиняют в тяжком преступлении, нельзя содержать под стражей больше 1 года. А если человека обвиняют в особо тяжком преступлении, то это ограничение составляет 18 месяцев. Формально Игорю Пушкареву было предъявлено обвинение во взятке, которое относится к особо тяжким преступлениям. И это дает юридическую возможность держать его под стражей. При этом, по моему мнению, обвинение во взятке абсолютно абсурдно и имело своей целью только одно — как раз оправдать дальнейшее содержание под стражей.

— Это обвинение ведь не было предъявлено сразу?

— Нет, оно появилось в конце марта этого года.

— Но в любом случае следствие должно было объяснять, что Пушкарев должен содержаться под стражей, потому что… может надавить на свидетелей, например?

— В том-то и заключается абсурдность нашей судебной системы. Ходатайства следователей об избрании или продлении меры пресечения Игорю Пушкареву вплоть до орфографических нюансов повторяют одно другое. Суды подходят к этому вопросу формально. Ведь существует разъяснение пленума Верховного суда о том, что суды не вправе вмешиваться в вопрос доказанности. Для избрания меры пресечения достаточно наличие «обоснованного подозрения». А что такое «обоснованное»? Это очень субъективная вещь. Вам кажется, что эта вещь черного света, а мне кажется — что белого. Кто из нас прав?

Суд пока вообще не изучает дело по существу. Вот когда начнется рассмотрение в суде Владивостока, — там судья будет разбираться во всех нюансах.

— То, что дело будет слушаться во Владивостоке, — скорее хорошо или плохо для вашего клиента?

— Отвечу словами самого Игоря Сергеевича: лучшее средство защиты — это правда. Для нас не имеет значения, где будет слушаться дело. Главное, чтобы суд был справедливым. Любой справедливый судья увидит все те вещи, на которые закрывает глаза следствие. Это совершенно очевидные вещи, они лежат на поверхности, их невозможно не видеть. Но следствие не видит. Уже предъявлены обвинения по трем статьям.

— В чем собственно они состоят, эти обвинения?

— Самое основное: Пушкареву вменяют в вину, что он, являясь главой Владивостока и используя свои властные полномочия, создал привилегии для МУПВ «Дороги Владивостока» (это предприятие было создано специально для ремонта дорог города). А этому предприятию в свою очередь поставляла материалы компания «Востокцемент», основателем которой является Пушкарев и которое управляется его семьей. Якобы эти поставки делались по завышенным ценам.

— Как, по мнению следствия, Пушкарев создавал эти привилегии для МУПВ?

— Следствие перечисляет абсолютно законные действия: отсутствие авансирования, оплата по факту сделанной работы и так далее.

— Пушкарев же не отрицает связь с «Востокцментом»?

— Конечно, нет. Он создатель этого успешного предприятия. Когда Игорь Пушкарев пошел во власть (еще до работы мэром Владивостока он был членом Совета Федерации), руководить предприятием стали члены семьи. Его брат Андрей руководил группой компаний. Это все открытая информация.

— В обвинении фигурирует «коммерческий подкуп». Кого, по версии следствия, подкупал Пушкарев?

— Этот эпизод касается Андрея Лушникова, директора МУПВ «Дороги Владивостока». Следствие считает, что Игорь Пушкарев через своего брата Андрея регулярно передавал Лушникову деньги — доплату к его официальной зарплате. Якобы за то, чтобы Лушников обеспечивал эти самые закупки стройматериалов у «Востокцмента» — по якобы завышенной цене.

Но самое интересное, что Лушников (которому Пушкарев якобы доплачивал за закупку товаров по завышенным ценам) возглавил МУПВ в 2012 году. И, даже согласно экспертизе следствия, цена отгружаемого товара в 2012 году была на 11% ниже среднерегиональных цен. Экспертизу за 2013, 2014 и 2015 годы просто не стали делать — там цена была еще ниже.

— А взятка?

— Это самое интересное. Игорь Пушкарев обвиняется в том, что ГК «Востокцемент», принадлежащая его семье, оказывала ему услуги имущественного характера. В частности, платила зарплату водителю и охраннику, которые возили его на автомобиле. Кроме того, следствие считает, что Игорь Пушкарев время от времени пользовался автотранспортом, вертолетом и катерами, принадлежащими ГК «Востокцемент». Но это явно натянутые обвинения. Ведь компанией руководит его брат. У них очень тесные отношения. Как расценивать то, что брат дал брату покататься свою машину? Как это можно считать взяткой? Братья Пушкаревы очень близки, у них дружат семьи, они иногда подолгу живут друг у друга. Супруга Пушкарева официально является акционером ГК «Востокцемент», ее официальные доходы — более 100 млн рублей. По Семейному кодексу, имущество, нажитое в браке, является совместной собственностью супругов — то есть и он мог распоряжаться ее доходами для ведения семейного хозяйства.

— Какой ущерб, как считается, причинил Пушкарев?

— Это самое интересное. Группа компаний на протяжении восьми лет отгружала строительные материалы для МУПВ «Дороги Владивостока». И делала это почти без оплаты. Вышли даже сроки давности по долгам. Сам долг в конечном счете был прощен. «Востокцемент» никогда не пытался через суд взыскать эти деньги. А следствие говорит, что ущерб был причинен МУПВ «Дороги Владивостока». В чем же ущерб? Что бесплатно отгрузили щебня и других строительных материалов почти на 1 млрд рублей? Следствие говорит: таким образом создали задолженность… Но ведь ее не пытались взыскать, а затем вообще простили! Где же ущерб?!

— МУПВ «Дороги Владивостока» — это единственный потерпевший?

— Изначально потерпевшим была признана администрация Владивостока. Но за три дня до окончания следственных действий следствие отменило это постановление, и сейчас потерпевшим является именно МУПВ «Дороги Владивостока».

— Как определялась завышенность цены?

— Это тоже очень интересно. Как вы помните, в 2012 году во Владивостоке прошел саммит АТЭС. Этому предшествовал строительный бум. Цены на стройматериалы выросли. При этом в разных частях огромного Приморского края цена на материалы была разная. Условно говоря, во Владивостоке — 1000 рублей, а где-то на другом краю региона — 500 рублей. Как считает следствие? Оно, грубо говоря, складывает 1000 и 500 рублей, делит надвое и говорит — средняя цена составляет 750 рублей.

Так вот, в этой гипотетической ситуации, цена у ГК «Востокцемент» была даже не 1000, а 900. И если брать для Владивостока, то это было дешевле, а если сравнивать со среднерегиональной ценой (750 рублей в нашем примере), то дороже. Вот эту разницу следствие и посчитало как некое завышение.

Потом это «завышение» умножается на объем и годы, и получается «ущерб» — сто с лишним миллионов рублей. Но это же абсурд, элементарная подмена понятий. Средняя цена всегда ниже верхней точки, а Владивосток был именно верхней точкой, ведь там шел строительный бум. Ведь цена товара в конкретном месте определялась рынком, и «Востокцемент» поставлял товар по рыночной цене. При этом, как я уже говорил, во время работы Лушникова в МУПВ «Дороги Владивостока» цена отгружаемой продукции была даже ниже среднерегиональной!

— А почему другие компании не участвовали в этих поставках?

— Потому что некоторые предприятия группы компаний являются монополистами. Например, Владивостокский бутощебеночный карьер. Ближайшее такое предприятие находится за сотни километров.

— До прихода Пушкарева к власти во Владивостоке «Востокцемент» поставлял материалы для нужд администрации города?

— И до его прихода к власти поставлял, и сейчас поставляет.

— Какова подоплека этого дела? Его можно назвать политическим?

— Я так скажу: когда не видно юридических аргументов, возникают разные мысли. Юридического обоснования существования этого дела я не вижу.

— В каких условиях содержится Игорь Пушкарев? Он довольно активен в соцсетях, он сам пишет эти тексты или пишут его помощники?

— Он содержится в «Матросской тишине», но не в основном изоляторе, а в специзоляторе, который непосредственно подчиняется центральному аппарату ФСИН. Условия содержания там характеризуются строгой изоляцией подследственных. Им, например, не дают даже встречаться в коридорах: если одного ведут, то второго закрывают в «стакане».

Что касается сообщений в соцсетях, то Пушкарев передает тексты через систему «ФСИН-письмо». Это официальный канал, он цензурируется: есть человек, который читает эти письма и решает, пропустить их или нет.

Игорь Сергеевич держится бодро. Он старается следить за новостями, интересуется жизнью города и региона. Раньше он получал информационный дайджест сообщений в СМИ, теперь ему запретили его передавать, он узнает обо всем со слов адвокатов.

Он очень уверен в себе, и для него это несложно, потому что он абсолютно уверен в своей невиновности. И хотя у нас есть презумпция невиновности и, по идее, следствие должно доказывать вину человека, в нашей системе все наоборот: приходится доказывать невиновность.