Вскоре могут увеличиться пошлины на загранпаспорта и водительские права

Поступления в бюджет в случае увеличения ряда пошлин оцениваются в 44 млрд рублей

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Государственные пошлины за оформление водительских прав нового поколения возрастут с 2 000 до 3 000 рублей, на биометрические загранпаспорта - с 3 500 до 5 000 рублей. Такое предложение МВД в понедельник было поддержано правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Если законопроект получит поддержку на заседании правительства, он будет внесен в Госдуму.

Также предлагается увеличить госпошлины на загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет - с 1 500 до 2 500 рублей. Пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля будет стоить втрое дороже бумажного - 1 500 рублей против 500 рублей. Стоимость старых (бумажных) образцов тех же документов предполагается сохранить, следует из законопроекта МВД.

Как отмечает издание, в 2016 году все виды госпошлин принесли в федеральный бюджет 94,2 млрд рублей. Дополнительные поступления в бюджет в случае увеличения ряда пошлин оцениваются в 44 млрд рублей, рассказал "Ведомостям" участник обсуждения инициативы.