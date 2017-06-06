За пропаганду ЗОЖ во Владивостоке поощряют ценными подарками

Заявки принимают до 26 июня

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

За пропаганду здорового образа жизни среди населения во Владивостоке можно получить ценные подарки - сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и оборудования номиналом 30, 20 и 10 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Сейчас в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока ведется приём заявок от участников конкурса по пропаганде ЗОЖ. Напомним, что принять участие в нём могут организации и предприятия всех форм собственности.

Конкурс проводится в двух номинациях: «Лучшее мероприятие в трудовом коллективе, содействующее здоровому образу жизни» и «Лучшая акция для населения».

Заявки принимают до 26 июня по адресу: ул. Ильичёва, д. 15, кабинет 41.

Более подробную информацию о конкурсе можно уточнить по телефону: 2614-229.