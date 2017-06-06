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Наина Ельцина: «90-е годы надо называть не лихими, а святыми»

Вдова первого президента РФ рассказала о личной жизни в книге
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Вдова первого президента России Наина Ельцина считает, что период 90-х годов ХХ века следует считать святыми годами становления новой страны, и верит, что в России, в конечном счете, всё наладится, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"По-моему, 90-е годы надо называть не лихими, а святыми и поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которые создавали и строили новую страну в тяжелых условиях, не потеряв в нее веру", - сказала Ельцина в понедельник в Москве на книжном фестивале "Красная площадь" на презентации своей книги "Личная жизнь".

Она признала, что в 1990-е годы, когда страна развалилась, жить было чрезвычайно тяжело.

"Но все-таки пытались создать новую страну, укрепить демократию, свободу слова. И это стало основой для дальнейшего развития демократии и страны", - отметила вдова первого президента РФ.

Что касается шоковой терапии Егора Гайдара, то, по ее словам, "нельзя было призвать людей: потерпите два-три года". "Да, Гайдар пошел на шоковую терапию, но, как и у хирургов с тяжелым больным, - а развалившаяся страна именно такой была - шоковая терапия была необходима для того, чтобы резко перейти на новый уровень", - объяснила Ельцина.

Отвечая на вопрос, какой она видит Россию дальше, вдова Ельцина подчеркнула: "Я люблю свой народ, я люблю свою страну и верю, что все будет хорошо".

Она рассказала, что книга "Личная жизнь" писалась последние пять лет. "Писать было трудно. Надо было сверять каждое слово, не только каждый факт", - отметила Ельцина.

По ее словам, работать над книгой она начала "совершенно случайно": "Все началось с рассказов о нашем времени моим внукам".

"Я пыталась восстановить свою жизнь в те годы - в 30-е, военные, послевоенные, последние годы. Да, это было сложное время, тяжелое время. Мы прошли через раскулачивание, ГУЛАГ, военные годы и послевоенное строительство. Было тяжело, конечно. Но еще тяжелее было то, что нас приучили ничего не говорить, обо всем молчать. Но вот, наконец, подошли годы, когда можно и нужно рассказать следующим поколениям о нашей жизни", - отметила Ельцина.

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