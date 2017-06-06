Ветераны Владивостока соберутся вместе для обсуждения актуальных вопросов

15 июня в 11 часов

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

15 июня во Владивостоке состоится пленум городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ветераны соберутся вместе для того, чтобы обсудить интересующие их вопросы.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, ветераны обсудят мероприятия, которые будут проведены во Владивостоке в ближайшее время, поговорят об уроках по патриотическому воспитанию для подрастающего поколения, о взаимодействии с администрацией города, общественными объединениями приморской столицы и многом другом.

Заседание пройдёт в актовом зале администрации города Владивостока (Океанский проспект, 20). Начало в 11 часов.