В Приморье продолжают выявлять радиацию

В регион продолжается ввоз радиоактивных объектов из Фукусимы

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

В Приморье продолжают везти радиоактивные б/у товары из Японии; с начала 2017 года зарегистрировано 5 таких попыток ввоза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Так, таможенники Владивостока выявили 4 радиационно-опасных объекта (б/у рама грузовика с элементами ходовой части в сборе на колесах с установленным кузовом; б/у кабина грузового автомобиля; б/у двигатель внутреннего сгорания для грузовика; б/у косилка). Находкинские таможенники выявили один радиационно-опасный объект (трактор). Все объекты имели превышение естественного радиационного фона до 7-10 раз и загрязнение бета-активными радионуклидами до 25-30 частиц/см2*мин. Органами Роспотребнадзора эти объекты были запрещены к ввозу на территорию РФ.

Кроме того, за первые 5 месяцев текущего года при проведении таможенного контроля дальневосточные таможенники выявили 18 граждан, прошедших лечение радиофармацевтическими препаратами; а также компас со светомассой постоянного действия на основе радионуклида Радий-226.

Всего после радиационной аварии на АЭС «Фукусима-1» таможенными органами Дальневосточного региона выявлено 1206 радиационно-опасных объектов, прибывших из Японии, из них 960 объектов запрещены к ввозу, остальные выпущены в соответствии с заявленной таможенной процедурой.

Кроме того, Владивостокской таможней за указанный период было выявлено 7 радиационно-опасных объектов, не находящихся под таможенным контролем, при въезде автомобилей с металлоломом и железнодорожных составов с металлопрокатом и металлическими трубами на территорию морских пунктов пропуска. Информация по данным случаям доведена таможней до Роспотребнадзора края и представителей ГО и ЧС морских портов.

Напомним, 2017 год в России объявлен годом экологии.