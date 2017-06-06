В Приморье возбуждено дело о крупном мошенничестве

Подозреваемый - сотрудник транспортной компании

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

В городе Уссурийск Приморского края возбуждено уголовное дело по поддельным товарно-транспортным накладным; по делу задержан 30-летний местный житель, работающий в одном из транспортных предприятий на станции Сибирцево, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

По версии следствия, мужчина, используя свое служебное положение, оказывал содействие в совершении противоправных деяний путем изготовления "липовых" документов. Установлено, что на протяжении 2016 года он неоднократно совершал подделку накладных, в результате чего общий ущерб составил более 137 тысяч рублей.

В качестве меры процессуального воздействия в отношении гражданина избрано обязательство о явке и надлежащем поведении. По статье 159 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.