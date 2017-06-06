В Приморье проводят проверку по факту смертельного ДТП

Серьезное ДТП произошло в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.
Инцидент произошел в селе Павло-Федоровка, Кировский район, около полуночи в ночь на 6 июня. 25-летний водитель автомашины Toyota Corona не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, его 20-летний пассажир получил ушибы и ссадины, от госпитализации отказался.
В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что водитель права управления транспортным средством не имел. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.