В Приморье проводят проверку по факту смертельного ДТП

Устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором погиб мужчина

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Серьезное ДТП произошло в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

Инцидент произошел в селе Павло-Федоровка, Кировский район, около полуночи в ночь на 6 июня. 25-летний водитель автомашины Toyota Corona не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, его 20-летний пассажир получил ушибы и ссадины, от госпитализации отказался.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что водитель права управления транспортным средством не имел. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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