В Приморье проводят проверку по факту смертельного ДТП 10:43, 06 июня В Приморье проводят проверку по факту смертельного ДТП
На острове Русский малолитражка протаранила столб 10:20, 06 июня На острове Русский малолитражка протаранила столб (Фото)
Тяжелое ДТП произошло в Большом Камне 10:09, 06 июня Тяжелое ДТП произошло в Большом Камне (Фото)
Новостная лента
Июнь, 06 вторник
10:54
Год без мэра: Приморцы активно поддерживают Игоря Пушкарева
10:43
В Приморье проводят проверку по факту смертельного ДТП
10:32
Во Владивосток завтра прибывает круизное судно «Nippon Maru»
10:20
На острове Русский малолитражка протаранила столб Фото
10:09
Тяжелое ДТП произошло в Большом Камне Фото
09:58
Житель Владивостока вырвал из рук женщины деньги в магазине Видео
09:45
С августа в Приморье начнет действовать упрощенный визовый режим
09:33
Игорь Пушкарев: "Год спустя" Видео
09:20
Два авиарейса из Владивостока задерживаются
09:09
Гороскоп на 6 июня
09:03
Три междугородних рейса из Владивостока отменены
08:51
Несколько домов во Владивостоке останется без водоснабжения во вторник, 6 июня Адреса
08:47
Часть Владивостока останется без света сегодня, 6 июня Адреса
08:42
Во Владивостоке сегодня туман и морось
08:09
Жительница Приморья с туберкулезом уклонялась от лечения
07:30
Легальный дрифт жители Владивостока увидят в предстоящее воскресенье
06:12
Школьники Владивостока поучаствовали в празднике «Лето звонкое, здравствуй!» Фото
05:28
Глава Яковлевского района избран в Приморье
04:03
Администрация Владивостока подготовила предложения по созданию в столице Приморья комфортной городской среды при участии японских компаний
03:27
15 июня состоится "прямая линия" с Владимиром Путиным
02:21
Пенсии военным пенсионерам в 2017 году с 1 октября: последние новости
01:35
Во Владивостоке объявлены лауреаты знака «Молодежный вектор -2017»
00:23
Дачное застолье под Тверью обернулось массовым убийством
Июнь, 05 понедельник
23:01
В Хакасии на 3-летнего малыша напали бойцовские собаки
22:04
Год без мэра: Приморский депутат заявил, что Владивосток стал чище при Пушкареве
21:04
Во Владивостоке ремонтируют подъездные дороги к учреждениям здравоохранения Фото
20:29
Ученые нашли различия между женским и мужским мозгом
19:13
Двое несовершеннолетних предстанут перед судом за убийство и ограбление в Приморье
18:02
Год без мэра: Известный хоккеист и политик прокомментировал арест Игоря Пушкарева
17:53
В почтовое обращение выйдет карточка, посвященная Дальневосточному МедиаСаммиту
17:51
Приморец ответит за разбойное ограбление
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4142 (81) от 06 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Добровольцы чистили Золотой Рог
Владивосток принял «Автосалон-2017»
Пришкольным лагерям расширили базу
Диета осьминога – креветки и икра
Гостей Дня России ждут подарки
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

В Приморье проводят проверку по факту смертельного ДТП

Устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором погиб мужчина
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Серьезное ДТП произошло в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

Инцидент произошел в селе Павло-Федоровка, Кировский район, около полуночи в ночь на 6 июня. 25-летний водитель автомашины Toyota Corona не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, его 20-летний пассажир получил ушибы и ссадины, от госпитализации отказался. 

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что водитель права управления транспортным средством не имел. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
На острове Русский малолитражка протаранила столб
10:20, 06 июня 2017 На острове Русский малолитражка протаранила столб

Обстоятельства случившегося выясняются

Тяжелое ДТП произошло в Большом Камне
10:09, 06 июня 2017 Тяжелое ДТП произошло в Большом Камне

За рулем одного из автомобилей был 16-летний подросток

Житель Владивостока вырвал из рук женщины деньги в магазине
09:58, 06 июня 2017 Житель Владивостока вырвал из рук женщины деньги в магазине

Мужчина отправился отбывать наказание в колонию строгого режима

Жительница Приморья с туберкулезом уклонялась от лечения
08:09, 06 июня 2017 Жительница Приморья с туберкулезом уклонялась от лечения

Госпитализацией женщины занялась прокуратура

Дачное застолье под Тверью обернулось массовым убийством
00:23, 06 июня 2017 Дачное застолье под Тверью обернулось массовым убийством

Мужчина застрелил девятерых человек

В Хакасии на 3-летнего малыша напали бойцовские собаки
23:01, 05 июня 2017 В Хакасии на 3-летнего малыша напали бойцовские собаки

Врачи борются за жизнь ребенка

Двое несовершеннолетних предстанут перед судом за убийство и ограбление в Приморье
19:13, 05 июня 2017 Двое несовершеннолетних предстанут перед судом за убийство и ограбление в Приморье

Расследование завершено