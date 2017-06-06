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Общество

​Приморских стоматологов научат гигиене

Семинар состоится в конце месяца во Владивостоке
Фото: dent-ug.ru Фото: dent-ug.ru
Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Приморских стоматологов научат гигиене: в конце июня во Владивостоке в краевом Центре гигиены и эпидемиологии состоится семинар по теме: «Санитарно-эпидемиологические требования к медицинским организациям стоматологического профиля», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Основные тематические блоки семинара:

1. Порядок оформления договора на оказание медицинской услуги. Обзор законодательных актов. Организация медосмотров сотрудников стоматологий.

2. Санитарно-технические требования к стоматологическим клиникам. Организация системы сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов.

3. Противоэпидемические мероприятия и контроль за ними в рамках производственного контроля. Дезинфекция и стерилизация в стоматологии.

4. Обзор современных дезинфицирующих препаратов, используемых в учреждениях здравоохранения.

5. Обеспечение радиационной безопасности при размещении и эксплуатации рентгеновских аппаратов и кабинетов в стоматологических учреждениях.

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