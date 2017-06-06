Владивостокский рецидивист пойман на кражах с кораблей

Жертвами злого умысла становились члены экипажей

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела по фактам серии краж у членов экипажа рыбодобывающего флота, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

В ходе расследования уголовного дела все потерпевшие пояснили, что преступления в отношении них совершались в считанные минуты – когда они ненадолго оставляли свое имущество без присмотра в незакрытых каютах. При этом преступления были совершены тайно, и никто из членов экипажа не видел посторонних лиц на борту судна. Установлена причастность к совершению краж 38-летнего ранее судимого жителя Владивостока.

Мужчина пояснил стражам правопорядка, что на суда рыбодобывающего флота он попадал под предлогом трудоустройства, где, пользуясь случаем, проникал в каюты членов экипажа и совершал хищения. После чего скрывался с места преступления.

Общая сумма ущерба превысила полмиллиона рублей.

Дело направлено в суд. По статье 158 УК РФ фигуранту грозит до шести лет в колонии. Решения суда злоумышленник будет дожидаться в СИЗО.