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Общество

Во Владивосток завтра прибывает круизное судно «Nippon Maru»

Первым в столицу Приморья прибывал лайнер «Costa Victoria»
Фото: bestkeys.club Фото: bestkeys.club
Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Завтра, в среду, 7 июня, во Владивосток из Японии прибывает круизное судно «Nippon Maru» («Японское море»), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Его швартовка у причала морского вокзала состоится в семь часов утра. Это станет уже шестым с начала мая нынешнего года заходом во Владивосток теплохода с иностранными туристами на борту. Первым, напомним, был визит в столицу Приморья трансокеанского лайнера «Costa Victoria» 2 мая.

«Nippon Maru» построен на верфях Японии и относится к судам среднего круизного класса. Его полная вместимость – 607 пассажиров, параметры: длина – 167 метров, ширина – 24 метра, осадка – 6,5 метров. Экипаж «Nippon Maru» составляет 160 человек.

Теплоход, как правило, осуществляет не слишком продолжительные морские путешествия по акватории Японского моря. Во Владивосток «Nippon Maru» заходит ежегодно, начиная с 2013 года.

На этот раз «Nippon Maru» пробудет в нашем городе меньше суток. Он отойдет от причала морского вокзала в этот же день, 7 июня, в 23 часа. За это время иностранные туристы намерены познакомиться с достопримечательностями и культурными центрами Владивостока.

Следующим портом захода судна «Nippon Maru» станет Корсаков на Сахалине.

А очередное прибытие во Владивосток круизного океанского лайнера ожидается в пятницу, 23 июня. Это будет «Asuka II» из Японии.

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