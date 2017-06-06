Тяжелое ДТП произошло в Большом Камне

За рулем одного из автомобилей был 16-летний подросток

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла в Большом Камне, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Пол предварительной информации, за рулем автобуса марки Nissan Elgrand находился 16-летний подросток, который и спровоцировал ДТП. Перелетев через бордюр, автобус протаранил стоящий на парковке автомобиль марки Toyota Verossa. От удара последнее транспортное средство откинуло к дому, а Elgrand обратно к бордюру. В момент аварии в легковом автомобиле никого не было.

По предварительной информации, никто не пострадал. Автомобили получили сильнейшие механические повреждения.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.



