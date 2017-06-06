Тяжелое ДТП произошло в Большом Камне

Серьезная авария произошла в Большом Камне, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Пол предварительной информации, за рулем автобуса марки Nissan Elgrand находился 16-летний подросток, который и спровоцировал ДТП. Перелетев через бордюр, автобус протаранил стоящий на парковке автомобиль марки Toyota Verossa. От удара последнее транспортное средство откинуло к дому, а Elgrand обратно к бордюру. В момент аварии в легковом автомобиле никого не было.
По предварительной информации, никто не пострадал. Автомобили получили сильнейшие механические повреждения.
В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться.